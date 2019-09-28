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Black Desert PC'de geçirdiği dört yılın ardından bu yıl konsollara (PlayStation 4 ve Xbox One) çıktı ve bir kez daha muhteşem görüntüler sundu. Bir MMORPG (çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu) olan Black Desert oynaması ücretsiz şekilde iOS ve Android telefonlara geliyor.

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Yeni MMORPG Black Desert iOS ve Android İçin Hazır!

Eğer PC veya konsol oyuncusu değilseniz, geliştirici Pearl Abyss şimdi mobil versiyonu iOS için App Store'da ön kayıta açtı. Aynı şekilde Android telefonların Google Play Store'a gitmesi gerekiyor ve ön kayıt butonunu kullanmaları yeterli olacak.

Black Desert Mobile'ın Aralık ayında Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Bununla birlikte, oyuna herhangi bir yatırım yapmadan önce biraz uyarı yapılması gerektiğine inanıyoruz. Black Desert en pay-to-win yani kazanmak için öde sistemine sahip MMORPG'lerden biri, bu yüzden gerçek anlamda ilerleme kaydetmek için oyunda çok fazla zaman geçirmeye hazırlanın.

Diğer taraftan Black Desert bir oyunda bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici karakter yaratma menülerinden birine sahip. Grafikleri de oldukça iyi. Black Desert'ı şimdi telefonda oynamaya hazırsanız App Store veya Google Play'e gidin ve Black Desert Mobile'ın ne zaman oynanabileceğini anında öğrenmek bilmek ön kayıt yaptırın. Ayrıca, oyunun mobil versiyona dair birçok bilgi resmi web sitesinde bulunmaktadır.

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