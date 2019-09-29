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Bu yöntem için bazı operatörler sizin adınıza özel bir e-posta adresi tanımlıyor ve sizin de e-postayı telefona sms olarak iletmek için bu e-postayı kullanmanız gerekiyor. Ancak ülkemizde bu hizmet yaygın olmadığından daha farklı ve kullanışlı bir yöntem deneyeceğiz.

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E-Postayı Telefona SMS Olarak Göndermek

Aynı şeyi tarayıcınızın içinden yapmanıza izin veren birkaç Chrome eklentisi vardır. Biri e-postayı SMS olarak (metin mesajı) göndermek için yönlendirme yapabilirsiniz. Bu eklenti güvenilir bir eklentidir. Gmail ile iyi çalışır ve Gmail'in içine özel bir pencerenin görüntülendiği bir düğme ekler. Eklentiyi aşağıdaki indirme linkine basarak Chrome tarayıcınıza yükleyebilirsiniz:

Send Your Email to SMS (text)

Windows 10'da "Telefon" Uygulamasını Kullanın

Sadece arada bir email'i telefonunuza iletmek istiyorsanız bunun yerine Window 10'un Telefon / Phone uygulamasını kullanabilirsiniz. SMS'leri ve diğer her şeyi bilgisayarınızdan görüntülemenize ve telefona taşımanıza izin verir. Phone uygulamasını sol kısımdaki arama menüsünden ya da Windows Store'dan ücretsiz indirin.

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