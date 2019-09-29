REKLAMLAR



Yeni iOS 13 ile birlikte işletim sisteminde pek çok köklü değişiklik oldu. Bunlar arasında CPU hızının düşürüldüğü yeni bir fonksiyon da var. Apple önceleri kullanıcıları yeni iPhone'lara yönlendirmek için cihazları uzaktan yavaşlatıyordu. Şimdi bu özelliği kullanıcıların seçimine bırakıyor. Bir diğer fonksiyon ise daha yararlı bir işleve işaret ediyor: iPhone artık yapılan ekran değişiminde kullanılan parça orijinal değilse söyleyecek.

REKLAMLAR



iPhone, Takılan Ekran Orijinal Değilse Söyleyecek

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPhone 11 ailesindeki tüm cihazlar, doğrudan kilit ekranında takılan panelin orijinal olmadığını, yani sertifikalı bir ekran olmadığını kullanıcıya söyleyecek. Uyarı ekran değişiminin Apple teknisyeni tarafından gerçekleştirilmediğini de belirtecek. Bu mesaj dört gün boyunca devam edecek ve ardından ayarlar menüsünde 15 gün boyunca ertelenebilecek. Ondan sonra ise Ayarlar> Genel> Hakkında bölümünde kalacak şekilde kaybolacak.

Apple duyuruya yalnızca iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max telefonlarını dahil ettiğinden, bu özelliğin daha eski iPhone'lar için geçerli olup olmayacağı açık değil. Şirket ayrıca sertifikalı olmayan bir tamir servisinde yapılan iPhone ekran değişiminde nelerin ters gidebileceğini anlatmak için birkaç madde sıraladı:

Çoklu dokunmatik ekranın bazı kısımları yanıt vermeyebilir

Ekran dokunuşları aksak çalışabilir veya çoklu dokunma performansı zayıflayabilir

Dokunuşlar telefon görüşmesi sırasında beklenmedik şekilde aktifleşebilir

Telefon görüşmeleri sırasında ekran kapanmayabilir

Kenar veya avuç içi dokunuşlar yanlışlıkla algılanabilir

True Tone ekran özelliği düzgün çalışmayabilir

Ekran ışığının yanlış şekilde kararmasına veya açılmasına neden olan ortam ışık sensörünün işlevi bozulabilir

Yanlış ekran renk kalibrasyonu ekranın sarı veya mavi gibi görünmesini sağlayabilir

Ekran aynı derecede parlak olmayabilir

Maksimum parlaklık değeri düşebilir

Batarya daha hızlı boşalabilir

Adil olmak gerekirse Apple garanti dışı onarımlar söz konusu olduğunda son yıllarda artık daha liberal bir onarım politikasını benimsiyor ve cihazlarını üçüncü parti servislerde tamir ettirenlerin garantilerini bozmuyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

