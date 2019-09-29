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AirDrop ile iPhone'lar arasında video göndermek çok kolay. Özellik Android'te olmadığından iPhone'dan Android'e video göndermek için başka bir yol denemeniz gerekiyor. Aşağıda bu konuda bilgi verdik.

iPhone'dan Android'e E-posta veya Metin Yoluyla Video Göndermek

iPhone'dan Android'e video göndermeye çalışıyorsanız ve video on beş ila yirmi saniyeden azsa e-posta olarak gönderilebilir. E-posta boyutu kısıtlaması, bazı platformlar için yirmi megabayt ve diğerleri için yirmi beş MB'dir.

SMS'ler ile de video gönderilebilir. Özellikle MMS formatını kullanıyorsanız. Ancak SMS ile video göndermek artık eskidi. Bunun yerine WhatsApp ya da Telegram kullanabilirsiniz.

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Bulut Hizmeti ile iPhone'dan Android'e Uzun Video Göndermek

Kullanılabilir birkaç bulut hizmeti var, ancak Google Drive en iyi seçenek çünkü kullanımı basit ve çoğunlukla ücret gerektirmez.

iPhone'unuzdaki bir dosyayı Google Drive üzerinden Android ile paylaşmak istiyorsanız Google Drive uygulamasını kurmanız veya zaten kullanıyorsanız başlatmanız yeterlidir.

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Google Drive uygulamasında, sağ alt köşedeki renkli artı (+) sembolüne basın, ardından "Yükle" ye dokunun.

Bundan sonra, "Fotoğraflar ve Videolar" ı seçin ve ardından göndermek istediğiniz klibi iPhone kitaplığınızdan bulun.

Yüklenen dosyayı alın, sonra en yeni dosyaları arayarak videoyu Google Drive'ınızda bulun.

Dosyanın yanındaki 3 noktaya dokunun, paylaş'ı seçin ve ardından Android kullanıcısının e-posta adresini yazın.

Bunun dışında Send Anywhere uygulamasını da kullanabilirsiniz. Google Drive'dan farklı olarak video buluta yüklenmez, doğrudan iPhone'dan Android'e gönderilir.