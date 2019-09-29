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Xiaomi ve Huawei'e kıyasla daha az küresel pazarda hizmet veren Meizu yine de iddialı tasarıma sahip cihazlar hazırlamasıyla biliniyor. Meizu 16 serisinden 16th ve 16 bu anlamda %83 üstü ekran – gövde oranına sahip ön panel tasarımlarıyla geldiler. Şirket Meizu 17 ile şimdi oyunu bir sonraki seviyeye taşıyor.

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Meizu 17'nin Tasarımı iPhone Sahiplerini Düşündürüyor

Meizu 16 ve 16th sahipleri uzun süredir Meizu 17'yi dört gözle bekliyordu. Meizu 17'nin ilk tasarımları şimdi ortaya çıktı. Cihaz çentiksiz, ince çerçeveli ve yatay ekranlı elementleriyle tüm yeni çekici dizayn anlayışlarını bir araya getiriyor.

Şu anda sadece kavisli ekrana göz atabiliyoruz. Görüntü bir fotoğraf değil, render ancak bire bir ölçülerde ve renklerde hazırlanmış. vivo NEX 3 veya Mate 30 Pro'da kullanılan "şelale" ekrana benzediğini söyleyebiliriz. Bu ekran neredeyse 90 derece eğim açısına sahip. Diğer taraftan Galaxy S ya da Note gibi geçmiş yıllardan alıştığımız bir eğri de olabilir ancak tahminler ilkinden yana.

Bunun dışında açık bir şekilde ekran parmak izi okuyucusu özelliğini de görüyoruz. Meizu üst düzey özellikte cihazlar ürettiğinden burada sürpriz yok. Süper ince alt ve üst çerçeveler Meizu telefonların imzası olmuş durumda. Şirket önceki cihazlarında üstteki ipince çerçeveye özçekim kamerası sıkıştırmayı başarmıştı. Aynısını şimdi de yapabilir. Meizu 17'nin yeni özellikleri geldikçe paylaşacağız.

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