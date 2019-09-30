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Huawei şimdi tüm hızıyla cihazlarını EMUI 10 beta testine alıyor. Yeni EMUI 10 ürün yazılımını alacak bir sonraki cihaz grubu açıklandı. Listede hem Huawei, hem de Honor marka telefonların yanı sıra iki Huawei tableti de bulunuyor ve açık ve kapalı beta test tarihleri belirtiliyor. Güncellemeler cihaza bağlı olarak Ekim ile Aralık arasında gerçekleşecek.

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EMUI 10 Beta Alacak Huawei ve Honor Cihazlar Açıklandı





EMUI 10 (Açık Beta)

Huawei P30 / P30 Pro (Ekim Ortası)

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20X (4G) / Mate 20 RS Porsche (Ekim Sonu)

Honor 20 / Honor 20 Pro / Honor V20 / Honor Magic 2 (Ekim Sonu)

Huawei 8s / Enjoy P Smart+ 2019 (Kasım Ortası)

Honor 10 Youth Edition / Honor 20i (Kasım Ortası)

Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche Design / Mate RS Porsche Design (Kasım sonunda)

EMUI 10 (Kapalı Beta)

Huawei Nova 4e / Mate 20 Lite / Enjoy 10 Plus (Ekim başı)

Huawei P20 / P20 Pro (Ekim sonunda)

Huawei Mate 20X 5G (Kasım Başı)

Huawei Nova 5 Pro (Kasım Ortası)

Huawei Tab M6 8.4 / 10.8 (Kasım Ortası)

Huawei Nova 4 (Geç Kasım)

Honor 10 / Honor V10 / Honor 8X (Kasım sonunda)

Honor 9X / Honor 9X Pro (Aralık ortası)

Resmi Weibo sayfasında Huawei bu listenin bir ön liste olduğunu ve önümüzdeki aylarda daha fazla cihazın saflara katılmasının beklendiğini belirtti.

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