En İyi 21:9 Ekranlı Akıllı Telefonlar

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Cep telefonlarında en boy oranı önemli mi? Evet, özellikle de büyük bir arayüze sahip akıllı telefonlar söz konusu olduğunda. Samsung'a göre, çoğu film bugünlerde 21:9 en boy oranında çekiliyor. Büyük ekranlar için takıntınız varsa boy oranı önemli. 2019'da piyasaya çıkan en iyi akıllı telefonlardan bazılarını 21:9 en boy oranıyla aşağıda bulabilirsiniz.

Vivo V17 Pro

Tüm yeni Vivo telefonlar arasında V17 Pro en yeni ve en çok konuşulan akıllı telefonlardan biridir. 21:9 en boy oranına ek olarak, bu akıllı telefon 1080 x 2440 piksel çözünürlüğe sahip ve sektördeki en yüksek değerlerden biri. Bu cihaz Süper AMOLED ekrana sahip.

İlginç bir şekilde, Snapdragon 675 yonga seti ile 8GB RAM, muazzam bir ekran parmak izi sensörü ve diğer harika özelliklerle geliyor.

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Sony Xperia 5

Bu Sony'nin 21:9 en boy oranına sahip tek akıllı telefonu değil. Şirketin en yeni akıllı telefonlarından biri. En son IFA 2019'da piyasaya sürüldü ve en iyi mobil cihazlardan biri olarak biliniyor.

Xperia 5, 6.1 inç ekrana, Qualcomm'un performanslı 855 yonga setine sahip. Telefon su geçirmez (1.5 metre su altında kalabiliyor) ve tozlarla etkili bir şekilde baş ediyor.

Motorola One Vision

Motorola'nın çok beğenilen bir mobil cihazıdır. Yeni Moto cihazı, Google'ın Pixel cihazlarına benzer kusursuz bir kullanıcı arayüzü sunan Android One çalıştırıyor. Moto One Vision, 21:9 en boy oranına sahip ve arkasında 3D Corning Gorilla Glass ile 6,3 inç Full HD+ ekran destekliyor. 21:9 en boy oranına ek olarak, bu akıllı telefon 48 MP kamerası ile ilgi topluyor. Selfie kamera da 25 MP lens ile geliyor.

Samsung Galaxy Fold

2019'da piyasaya sürülecek olan Fold Snapdragon 855 gibi çok hızlı bir yonga seti ile birlikte geliyor. Depolama kısmı 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile muhteşem.

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