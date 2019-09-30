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Yeni Samsung Galaxy S11 kamera tarafında 5x optik zoom özelliğine sahip olacak. Kore'den gelen bir rapor Galaxy S11'in bu yılın başlarında seri üretime geçeceği ve 5x optik zoom'lu kamera modülüne sahip olacağını belirtiyor. Bu anlamda Samsung için bir ilk olacak. 5x optik zoom, 108 MP çözünürlükten daha heyecan verici görünüyor.

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Lakin Galaxy S11 5x optik zoom sunan ilk telefon olmayacak. Akıllı telefonlarda yüksek optik zoom yeteneklerini mümkün kılan periskop tipi kamera modülleri bir süredir kullanılıyordu. Aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi bu tür modüllerde sensör ve mercekler yanlara yerleştirilmiştir. Böylece periskoptaki ışığı yansıtma prensibini kullanırlar. Samsung'un 5x optik zoom modülü sadece 5 mm kalınlığında ve teorik olarak Galaxy Note 10+'ın içine sığabilecek kadar küçük. Lakin bu Samsung amiral gemileri mevcutta 2x telefoto lens sundular. Samsung teknolojiyi saklamayı seçti.

Galaxy S11 5x Optik Zoom'lu 108 MP Kamerayla Geliyor

Samsung'un amiral gemisi telefonları Huawei'lerin arkasında en iyi kamera deneyimini sunuyor. Ancak Galaxy S11'in fotoğrafçılık bölümünde daha da öne çıkması için rekabeti artırması ve bunun gibi heyecan verici yeniliklerle gelmesi şart görünüyor. 5x optik zoom tek başına bunun için yeterli olmayacak olsa da, kesinlikle olumsuz bir şey değil. 2x optik zoom bu noktada biraz eskimiş durumda, 2017'de Galaxy Note 8'de tanıtıldılar. Galaxy Note 10 ise telefoto lens için daha geniş diyafram açıklığı sunarak bir miktar iyileşme sağladı. Ancak gerçek dünya performansında çok fazla fark olmadı.

Raporda ayrıca Galaxy S11'in geniş açı çekimler için 108 MP kamera ile donatılacağı söyleniyor. Geniş açı derken ultra geniş değil normal fotoğraflara işaret ediliyor. Note 10 gibi Samsung amiral gemileri şu anda 12 megapiksel ana lens ile donatıldığından büyük bir sıçrama olacağı söylenebilir. Ancak çözünürlük doğrudan daha üstün fotoğraf demek değil. 108 MP kamera sensörleri Samsung ve Xiaomi ortaklığı ile tasarlandı. Şubat ayında tanıtılacak Galaxy S11'de kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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