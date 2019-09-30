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Japon medyasından gelen haberlere göre Sony'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu herkesin beklediği Snapdragon 855 ve 855+ yerine daha yeni bir çipset kullanacak. Bunun ilk kanıtı Sony'nin üretici yazılımı dağıtım sunucusunda bulundu. Snapdragon 865'in izlerine rastlandı.

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Sony'den Snapdragon 865'li Telefon

Söz konusu yonga seti SM8250 dahili model numarasına sahip ve bu model numarasının yaygın olarak Snapdragon 865 için kullanıldığı biliniyor. Son çipsetlerde olduğu gibi yeni 865'te de entegre 5G modemi var. Ancak yonganın iki farklı modelle ortaya çıkacağına dair bir söylenti var. Zira henüz her ülkede 5G desteği yok, Türkiye gibi. Huawei bu anlamda Kirin 990'ı önce 4G bağlantısı olmadan çıkardı.

Qualcomm'un iki model Snapdragon 865 sunması mantıklı görünüyor. Türkiye gibi pazarlarda satılan Snapdragon 865'li telefonlar bu sayede daha uygun fiyatlı olabilecek. Geçmiş Sony Xperia telefonlara bakılırsa, bu yeni cihazı gelecek yılki Barselona Mobile Dünya Kongresi etkinliğinde göreceğiz.

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