Android Nasıl Yedeklenir?

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Android telefon nasıl yedeklenir? Varsayılan olarak Android'i yedeklemenin tek bir kolay bir yolu bulunmuyor. Bu yüzden birden fazla adımı izlemeniz gerekecek. Fotoğrafları, SMS'leri, kişilerinizi ve uygulamalarınızı yedeklemek için yapmanız gerekenlere yer verdik. Ayrıca isterseniz tüm her şeyi sizin için yapan bir uygulamayı da paylaştık.

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Android Ayarlarını Google Drive'a Yedekleyin

Android, ayar tercihlerinizi yedeklemek için basit bir adım sunar. Ayarlar> Sistem> Yedekleme'ye gidin ve Google Drive'a Yedekle düğmesini göreceksiniz. Bunu etkinleştirdiğinizden emin olun; İsterseniz bir yedekleme almak için Şimdi yedekle düğmesine dokunabilirsiniz.

Android'de Fotoğraflar Nasıl Yedeklenir?

Bunun için en sevdiğimiz seçenek Google Fotoğraflar'dır. Yedekleme özelliğini etkinleştirmek için soldaki menüyü kaydırın ve Ayarlar> Yedekle ve senkronize et seçeneğine gidin. Yedekle ve senkronizasyonu etkinleştirdiğinizden emin olun; Ekran görüntüleri, sosyal medya görüntüleri ve benzerleri gibi kameradan olmayan fotoğrafları yedeklemek için Cihaz klasörlerini yedekle bölümüne bakın.

Android Kişilerinizi Nasıl Yedeklersiniz?

Kişilerinizi yedeklemenin en kolay yolu, onları telefonunuz yerine Google hesabınıza kaydetmektir. Bu şekilde, Google hesabınızla oturum açtığınız herhangi bir cihazda kullanılabilir olacaklar. Kişilerinizin varsayılan olarak kaydedildiği ilk yer telefon üreticinize bağlıdır. Kişiler uygulamasını açın ve ayarlardan nereye kaydedildiklerini kontrol edin.

Android'de Metin Mesajları Nasıl Yedeklenir?

Muhtemelen eski metin mesajlarına çok ihtiyacınız olmayacak ancak makbuzlar veya duygusal mesajlar gibi bazı durumlar istisna olabilir. Bunların bir yedeğini almak iyidir. Kısa mesajları yedeklemenin en kolay yollarından biri ücretsiz SMS Yedekleme ve Geri Yükleme uygulamasını kullanmaktır.

Özel Bir Uygulama Kullanarak Yedekleme

Kullanımı en kolay yöntemlerden biri G Cloud'dur (ki Google uygulaması değildir). Bir hesap oluşturduktan sonra, uygulama fotoğrafları, mesajları, arama kayıtlarınızı, müziklerinizi, belgelerinizi ve daha fazlasını yedeklemenizi seçmenizi sağlar. Manuel olarak bir şeyleri yedeklemeyi unutmaktan endişe ediyorsanız, hepsi bir arada mükemmel bir çözümdür.

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