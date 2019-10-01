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Call of Duty Mobile donma ve yükleme ekranında takılma sorununu ele alıyoruz. Oyunun menüsünün bir türlü açılmaması bazen tekrar tekrar baştan başlatarak düzeliyor. 30 kez yeniden başlatarak oyunu çalıştırdığını söyleyen kullanıcılarımız Görünüşe göre sorun sunucu kaynaklı olabilir. Eğer hala giriş yapamıyorsanız birçok kez baştan başlatın. Ayrıca güncelleme yüklendiğini ve o nedenle 25-35 dakika kadar beklenmesi gerektiğini söyleyenler de var.

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CoD Mobile Açılışta Takılı Kalıyor veya Çöküyor

Call of Duty Mobile bugün erken saatlerde piyasaya sürüldü, bu nedenle önümüzdeki 48 saat boyunca bazı sorunlar ve aksaklıklar yaşanabilir. Giriş problemleri ve takılma sorunlarının çözülmesi için beklemeniz gerekebilir.

Uygulamanın çökmesi veya donması sorunu karşılaşıyorsanız veya uygulamayı başlatmaya çalıştığınızda uygulama açılmıyorsa, aşağıdaki adımları deneyin. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için her adımı denedikten sonra uygulamayı tekrar başlattığınızdan emin olun.

Cihazınızı yeniden başlatın

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

Ekranınızdaki Kapat veya Yeniden Başlat'a dokunun. Bu seçenekler mevcut değilse, cihazınız yeniden başlatana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Uygulamayı güncelle

Cihazınızın Play Store uygulamasını açın.

Ekranın üstündeki ☰ düğmesine dokunun ve Uygulamalarım ve oyunlarım'ı seçin.

Call of Duty: Mobile uygulamasını bulun ve varsa Güncelle düğmesine dokunun.

Cihazınızı güncelleyin

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazınıza bağlı olarak, Sistem güncellemesi veya Yazılım güncellemesi'ni açın.

Güncelleme durumunuzu kontrol edin ve mevcut tüm sistem güncellemelerini yükleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin

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Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar'a gidin.

Call of Duty: Mobile öğesine dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Önbelleği Temizle'ye dokunun.

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