iPhone'da Beyaz Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

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Aşağıda iPhone'da beyaz ekran sorununun olası çözüm yollarını paylaştık. Bazı çözüm yöntemlerini uygulamak diğerlerinden daha rahattır. O nedenle önce basit olanlarla başladık. Adımlar ilerledikçe daha farklı yöntemler bulacaksınız.

Büyütmeyi Kapatın

Beyaz ekran olduğunu düşündüğünüz şey, yanlışlıkla açılan ekran büyütme özelliği olabilir. Ekran büyütme ile, bir nesneye çok yakınlaştırma yaptığınızda ekran beyaz görünebilir.

Bunu düzeltmek için şu adımları izleyin:

Üç orta parmağınızı birleştirerek hazırlayın.

Şimdi üç parmağınızla ekrana çift dokunun.

Yakınlaştırma kapatılmış olacak.

iPhone'unuzda beyaz ekran sorunu devam ediyorsa daha gelişmiş adımlara geçin.

iPhone'u Sıfırlayın

iPhone 6'da sıfırlama yapmak:

Güç ve Home düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Ekran siyah oluncaya ve Apple logosunu görene kadar iki düğmeyi de basılı tutun.

Telefon kapandığında, tekrar açmadan önce 30 saniye bekleyin.

iPhone 7'de nasıl sıfırlama gerçekleştirilir:

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Güç ve Sesi Azaltma düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Ekran siyah oluncaya ve Apple logosunu görene kadar iki düğmeyi de basılı tutun.

Telefon kapandığında, tekrar açmadan önce 30 saniye bekleyin.

iPhone 8 ve üzeri sürümlerde sıfırlama nasıl yapılır:

iPhone X ve üstünün Home düğmeleri olmadığından yöntem farklıdır (iPhone 8 için önceki adımı deneyin).

Sesi Aç düğmesini basılı tutun, sonra bırakın.

Ses Kısma düğmesini basılı tutun, sonra bırakın.

Serbest bırakmadan önce Apple logosu görünene kadar Güç düğmesine basın.

iTunes'u Kullanarak iPhone'u Geri Yüklemek

iPhone'da beyaz ekran sorununun ve çözümünün bir sonraki adımına geçtik.

iPhone cihazınızı kapatın.

USB kablosunu telefona takın ve henüz PC'nize bağlamayın.

iPhone 6 ve altında, Giriş düğmesini basılı tutun ve kabloyu PC'ye bağlayın. iPhone 7'de Ses kısma düğmesine basın ve kabloyu PC'ye bağlayın. iPhone 8 ve üzeri cihazlarda Güç düğmesini basılı tutun ve kabloyu PC'ye bağlayın.

iTunes simgesi belirene dek düğmeleri basılı tutmaya devam edin.

PC'nizde iTunes menüsünde iPhone'u yedekten geri yükle veya İşletim sistemini güncelle görülecektir. iPhone'u yedekten geri yükleme seçeneğini seçin.

iPhone'u DFU Moduna yerleştirin

DFU Modu, Aygıt Yazılımı Güncelleme Modu anlamına gelir. Yukarıdaki kurtarma modu beyaz ekran sorunu için işe yaramazsa, o zaman denemeniz gereken şey budur.

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USB kablosunu iPhone'unuza ve diğer ucunu PC'nize bağlayın.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.

iPhone 6 ve altındaki cihazlarda, Ana Ekran düğmesini ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun. iPhone 7 ve üzeri cihazlarda, Ses kısma düğmesini ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

İlgili düğmeleri en az 10 saniye basılı tutun.

10 saniye sonra, Güç düğmesini bırakın, ancak Ana Sayfa / Sesi azaltma düğmesini basılı tutun.

iPhone ekranı tamamen siyah olursa, DFU moduna başarıyla girdiniz demektir. iTunes logosunu görürseniz, 1. Adımdan baştan başlayın.

DFU modunda, Yedeklemeyi Geri Yükle veya İşletim Sistemini Güncelle butonlarını kullanın.

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