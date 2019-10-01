Video Keyfi İçin 16:9 Ekranlı En İyi Telefonlar

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16:9 ekranlı akıllı telefonlar artık nadiren görülmeye başlandı ve giderek daha nadir hale geliyorlar. Ancak internette her video ve her canlı yayın 16:9 ölçekte olduğundan 18:9 ve hatta 21:9 ekranlı telefonlarda bu videoları izlemek pek iç açıcı olmuyor. Kenarlarda siyah barlar çıkıyor ve 6.2 inç bir telefon 5.7 inçten küçük video alanına sahip oluyor. Twitch ve YouTube gibi mecralarda sıkça dolaşıyorsanız 16:9 bir telefon satın almak isteyeceksiniz.

16:9 Ekranlı Akıllı Telefonlar

En İyi 16:9 Telefon: Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 açık ara en iyi 16:9 ekranlı telefondur. iPhone 8 Plus daha hızlı çipsete sahip olabilir ancak Mate 10 da yeterince hızlı ve 5.5 inç yerine 5.9 inç gibi devasa bir ekranla geliyor. Bu cihazda video izlemek büyük keyif. Özellikle YouTube ve Twitch'ten çıkmıyorsanız kesinlikle Huawei Mate 10'u kaçırmamalısınız. Sadece Pro versiyonu ile karıştırmamaya dikkat edin.

Motorola Moto X4

Motoroal Moto X4, 16:9 ekranlı uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Çekici özellikleri olan orta sınıf bir chaz. Motorola geçmişte birçok müşteriyi X serisi cihazlarıyla şaşırtmıştır ve X4 serisi o etkileyici telefonlarından biridir. Ekran 5,2 inçtir, bu da ilk bakışta etkileyici görünmeyebilir ancak makul bir kaliteye ve Full HD çözünürlüğe sahip. Orta menzilli bir telefon için özellikleri mükemmel. Telefon 4GB RAM ve 64GB dahili belleğe sahip. Oyun oynamak ve zorlu uygulamaları çalıştırmak için mükemmel bir seçim. Telefon 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 630 işlemci tarafından destekleniyor.

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iPhone 8

Apple hayranıysanız ve 16:9 ekranlı akıllı telefon arıyorsanız iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sizin için en uygunu olacaktır. 5.5 inç ile en büyüğü olmasa da işlemci anlamında en hızlı 16:9 telefon denebilir. Kameralar da çok gelişti. iPhone 8 Plus kamera sonuçları iPhone X'inkilerle karşılaştırılabilir düzeydedir. 4.7 inçlik iPhone 8 ile küçük eller için ideal. Pil ömrü olarak da en iyi 16:9 en – boy oranlı cihazlardan biri.

Motorola Moto Z2

Hem en iyi 16:9 ekranlı telefonlardan biri hem de ShatterShield teknolojisine sahip. Bu teknoloji 5.5 inç P-OLED ekranı çatlamaya ve toza karşı dayanıklı kılıyor. Ne yazık ki çizilmeye karşı o kadar dayanıklı değil. Ancak bunu koruyucu kaplamalarla çözebilirsiniz. Telefon Gigabit LTE destekli Qualcomm Snapdragon 835 SoC tarafından destekleniyor. Monokrom ve RGB sensörlü çift kamera kurulumuna (12MP + 12MP) sahip.

Razer Phone

16:9 ekranlı bir oyun akıllı telefonu istiyorsanız, Razer Phone en iyi seçeneklerden biri. Oyun odaklı bir telefon. Telefon Qualcomm'un Snapdragon 835 yongasını çalıştırıyor. 8GB RAM'e sahip. Ekran 5.7 inç ve 2.560 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı var ki bu normalden iki kat hızlı ekranlar demek. Arkasında 2x optik zoom ile çift kamera kurulumu sunuyor.

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