Android 10 ile Gelen Tüm Yeni Özellikler

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Google, Android 10 işletim sisteminin en son stabil sürümünü yayımladı. Yeni sürüm eskisi kadar köklü değişiklikler getirmese de hala ilginizi çekebilecek pek çok yeni özellik var. Canlı altyazılar ve evrensel karanlık tema bizim favorimiz.

Evrensel Karanlık Tema

Ayarlar > Ekran ve Koyu Tema yolunu izleyerek tüm cihazınızı karanlığa bürüyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sistem öğeleri ve Google uygulamaları karanlık moda geçer. Artık göz bebekleriniz eskisi kadar yorulmaz.

Yeni Hareket Navigasyonu

Android Pie'ın en göze çarpan özelliklerinden biri de navigasyon yerine geçen yeni jestler kullanmaktı. Ancak bunlar özellikle sezgisel değildi, bu yüzden Google Android 10'daki jestleri revize etti. Ayarlar> Sistem> Hareketler'e gidin ve Sistem navigasyonu öğesine dokunarak yeni jestleri aktifleştirin.

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Geliştirilmiş İzin ve Gizlilik Seçenekleri

Android 10'da uygulama izinleri ve gizlilik iyileştirildi. Artık bir uygulama konumunuzu kullanmak için izin istediğinde, bu izne sadece uygulamayı kullanırken erişim vermeyi seçebilirsiniz. Böylece uygulamalar sizi arka planda izlemeyi bırakır.

Google Play Sistem Güncellemeleri

Android 10'da artık yeni bir sistem güncellemesi yayımlanmasını beklemeden Google Play üzerinden son güvenlik yamasını cihazınıza çekebilirsiniz.

Güvenlik düzeltme yamalarını kontrol etmek için, Ayarlar> Güvenlik'i açın. Cihazınızın ne kadar güncel olduğunu gösteren Google Play sistem güncelleme bilgisini göreceksiniz. Ayrıntıları görüntülemek ve güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek için buna dokunun.

Akıllı Cevap

Android 10'daki bir başka yararlı özellik de akıllı cevaplar oldu. Örneğin, bir arkadaşınız sizi akşam yemeğine davet etmek üzere mesaj yollarsa, telefonunuz bildiriminde bir başparmak emojisi görünecektir. Buna basarak hızlı cevap verirsiniz.

Geliştirilmiş Paylaşım

Artık paylaşım menüsü çok daha hızlı yükleniyor ve en üstte önerilen paylaşım yöntemleri gösteriliyor. Bunlardan herhangi birini kullanmak istemiyorsanız, alfabetik sırada görüntülenen diğer uygulamaların listesine göz atabilirsiniz. Bu küçük bir özellik ancak bu özelliği sık kullanan herkes için hoş bir şey.

Daha Sonra Eklenecek: Canlı Altyazılar

Başka bir havalı Android 10 özelliği henüz gelmedi; Google bunun önce Pixel cihazlarına geleceğini söylüyor. İsmi Live Caption ve cihazınızdaki videolara, podcast'lere ve sesli mesajlara otomatik olarak altyazılar ekler. Hatta kaydettiğiniz videolarda da çalışır.

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