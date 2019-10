Eski Pokemon Oyunlarını Android Telefonda Oynamak

REKLAMLAR



Şu anda, orijinal Game Boy oyunlarından Nintendo DS oyunlarına kadar her oyun Android'de oynanabilecek durumda. Bunlar aşağıdakileri içeriyor:

Game Boy (GB): Kırmızı, Mavi ve Sarı

Game Boy Color (GBC): Altın, Gümüş ve Kristal

Game Boy Advance (GBA): Yakut, Safir ve Zümrüt; FireRed ve LeafGreen

Nintendo DS (NDS): Diamond, Pearl ve Platinum ve tüm sürümler

Game Boy ve Game Boy Color

Hem Game Boy hem de Game Boy Color gibi çalışan My OldBoy! ücretsiz ve ücretli sürümleriyle geliyor; Ücretsiz sürüm ile oyun oynamak mümkün. Düzenli oyun içi kayıt özelliği sunuyor, 2 kata kadar hızlı ileri sarma yapılabiliyor, hile kodları girilebiliyor ve kontrolleri kişiselleştirme olanağı sunuluyor. Play Store'dan indirebilirsiniz.

Game Boy Advance

GB/GBC'de olduğu gibi GBA'da da tek başına her işi yapan bir emülatör var: My Boy! Aynı geliştiriciden gelen bu emülatör My OldBoy! ile neredeyse aynıdır, ancak bunun yerine GBA oyunlarını oynatır. Play Store'dan indirebilirsiniz.

Nintendo DS

Ücretli ve ücretsiz sürümlerle gelgiyor. Ücretsiz nds4droid emülatörü reklam içermeyen tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir projedir. Özelleştirilebilir kontrolleri vardır, böylece düğmeleri veya D-pad'i istediğiniz yere koyabilirsiniz. Performans çoğu cihazda yeterince iyidir. Ancak birkaç yıldır güncellenmiyor. O nedenle memnun kalmazsanız ücretli olan DraStic'i deneyin.

Eski Pokémon Oyun ROM'ları Nasıl İndirilir?

Oyun ROM'larını nerede bulacağınız konusunda bilgi sağlayamıyoruz. İnternet üzerinden her yerden bulunabiliyorlar. Zira sahip olmadığınız oyunlar için ROM indirmenin korsanlık olduğunu söylemeliyiz. Nintendo ROM kullanımını desteklemiyor. Bu nedenle riski size aittir.

