Hem Bilgisayar Hem Telefonda Oynanabilen Oyunlar

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Bazı oyunları hem bilgisayarda hem de telefonda aynı hesapla oynayabilir, hatta iki platform arasında kaldığınız yerden anında devam edebilirsiniz. Aşağıdaki oyunları bu imkanı sunuyor.

Minecraft

Minecraft'ın Windows 10 sürümü diğer sistemlerle çapraz oynatma desteğine sahip. Bu özellik Bedrock sürümü ile sağlanıyor. Minecraft'ın "Java sürümü"nü çalıştırdığınızda bu özelliğe sahip olursunuz. Kendisi Minecraft'ın en yeni ve çapraz platform desteğine sahip sürümüdür.

Hearthstone

Hearthstone'un tasarımının temelinde PC ve mobil arasında çapraz oyun desteği yatıyor. PC'de yarım kalan oyununuza Android ya da iPhone'da anında devam edebilliyorsunuz. Buna online maçlar da dahil. Tüm kartlarınız ve desteleriniz platformlar arasında kaydedilir.

Shadowverse

Fiziksel bir TCG'ye fazla para harcamak istemiyorsanız Shadowverse mükemmel bir seçimdir. Geliştirici bol bol hediyeler sunar, bu yüzden çoğu zaman hiçbir şey ödemenize gerek kalmaz. Sizi daha fazla paket satın almaya yönlendirdiği zamanlar olacak ancak diğer TCG'lerden çok daha az kısıtlayıcıdır. PC ve telefonunuz arasında oynayabilirsiniz.

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Crashlands

Crashlands, Minecraft ve Don't Starve gibi oyunlara benzer bir tarza sahiptir. Yabancı bir gezegene inen bir uzaylı olan Flux Danes olarak oynuyorsunuz. Bir üs inşa ederek vahşi hayatla mücadele ediyor ve evcil hayvanlar kuluçkalamak için yabancı yumurtaları toplayuyorsunuz. Kısacası kendiniz için bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Hem bilgisayar hem de Android ve iOS telefonlar arasında eş zamanlı yani aynı hesaptan oynanabiliyor.

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