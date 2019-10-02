iOS 13.2 ile iPhone'da Fotoğraflar Çağ Atlıyor

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2019 iPhone modellerinden birini satın aldıysanız ve cihazla çektiğiniz fotoğraflar şimdiye kadar sizi etkilediyse, cihazın tam olarak ne yapabileceğini aslında henüz görmediniz. Zira Apple'ın AI tabanlı Deep Fusion teknolojisini henüz telefonlarına eklemedi. Özellik iOS 13.2 ile gelecek.

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Deep Fusion özelliği geldiğinde, siz daha deklanşöre basmadan iPhone dört kare çekecek ve deklanşöre bastığınızda ise detayları daha iyi yakalamak için bu kez uzun pozlamalı bir fotoğraf çekilecek. Üç normal çekim ve bunun üstüne uzun pozlama çekim ile görüntü tüm ayrıntılarıyla bir araya getirilmiş olacak. Fotoğrafların tümü AI kullanılarak otomatik birleştiriliyor. Deep Fusion sayesinde çok ayrıntılı ve düşük gürültülü bir fotoğraf üretmek mümkün oluyor. Kare piksel piksel optimize ediliyor.

Deep Fusion, ortam aydınlatmasına ve kullanılan lense bağlı olarak üç farklı moda sahip. Birincil mod geniş açılı kameralarda orta ışıkta veya düşük ışıkta Gece Modu'nu daha iyi hale getiriyor. Telefoto kamerada ise Deep Fusion aşırı parlak ışığı kesiyor. Ultra geniş kamerada ise Deep Fusion desteklenmiyor.

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iOS 13.2 açık beta sürümünün tüm iPhone 11'ler için bugün ya da ilerleyen günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Beta sadece geliştirici hesaplarını kapsayacak. Fotoğraf testlerinde iPhone 11 Pro genel olarak Note 10+ ve Mate 30'un gerisinde görüntüler yakalıyor. Bakalm Deep Fusion bunu değiştirecek mi?