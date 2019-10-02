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İşlerinizi Gmail üzerinden yönetiyorsanız ve sıkı bir Gmail uygulaması kullancısıysanız bu yazımızda Gmail'e gelen Mail'i otomatik yanıtlama özelliğinden bahsedeceğiz. Bu özelliği kullanarak tatilde, yoğun çalışma zamanlarınızda size Mail yollayan kullanıcıya direkt cevap vermiş olur, istediğiniz zaman geri dönüş yapabilirsiniz. Bu özelliği birçok şirket çalışanları, işi gereği şehir dışı ve yurt dışına çıkması gerekenler kullanmakta.

iOS: Gmail'e Gelen Mail'i Otomatik Yanıtlama

iOS cihazınızda kullandığınız Gmail uygulamasında otomatik yanıtlama özelliğini kullanmaya başlamak için ilk olarak Gmail'e girin. Eğer Gmail uygulamasında birden fazla hesap kullanıyorsanız uygulama ana ekranının sağ üst köşesinden profil fotoğrafınıza dokunarak hangi hesapta bu özelliği kullanacaksanız o hesabın üzerine tıklayın. Daha sonra ekranın sol üst köşesindeki üç çizgiye tıklayın ve açılan çekmecedeki seçeneklerden Ayarlar'a dokunun.

Ayarlar ekranı açıldığında Genel kategorisinin altında Otomatik Yanıtlayıcı'ya tıklayın ve bu özelliği etkinleştirmek için butona bir kez dokunun. Otomatik yanıtlayıcı özelliği şimdi etkinleştirilecektir.

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Son olarak otomatik yanıtlama özelliğini kullanabilmeniz için bir cevap ve bu özelliğin hangi tarihler arasında çalışacağını belirlemeniz için bir panel açılacaktır. Bu panele bir konu, bir alıcı metni ve tarih ekleyerek otomatik cevaplama özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

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