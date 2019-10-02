iPad'in Aşırı Isınması Sorunu ve Çözümü

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Arka Planda Uygulama Yenilemeyi Kapatın

Uygulamalarınızın her zaman hazırda beklemesini sağlar ancak siz farkında olmadan pil ve CPU kullanır. Uygulamalarınız arka planda sürekli güncelleniyorsa, cihazınız sonunda ısınabilir. Hangi uygulamanın suçlu olduğunu bulmak için, Ayarlar uygulamasını açın. Batarya'ya dokunun ve uygulamalarınızın batarya kullanımını inceleyin. Toplam kullanım yüzdeleri ve sürelerine bakın.

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Ardından, Genel> Arka Planda Uygulama Yenile'ye dokunun. Arka planda önemli kaynakları tüketen uygulamaları kapatın.

Kararsız Uygulamalar

Cihazınıza yüklenen uygulamalar çalışırken arka planda çökebilir. Bu sorun ısınmaya neden olur. Ayarlar uygulamasını açın. Gizlilik> Analitik> Analitik Verileri'ne dokunun. En son kullandığınız uygulamaların analitik verilerini kontrol edin. Sorunlu uygulamayı bulduktan sonra, uygulamadan çıkın ve güncellemeleri kontrol edin. Problem sürüyorsa uygulamayı kaldırın.

Parlaklığı Azaltın

Ekran parlaklığınız yüzde 50'nin üzerinde ise, cihazınız sıcak kalma eğiliminde olur Isıyı azaltmak için parlaklığı azaltmalısınız. iPad'de Kontrol Merkezini açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın.

Ağ Bağlantısını Kontrol Edin

Bazen kötü şebeke bağlantısı (3G/5G) sinyal arayan iPad'inizi ısıtabilir. Buna az da olsa WiFi bağlantıları da dahildir. Eğer kullanmıyorsanız pilin boşalmasını ve gereksiz ısı oluşumunu önlemek için uçak moduna geçin. Yukarıda anlatıldığı gibi Kontrol Merkezi'nde bir kısayol bulacaksınız.

Şarj Aletiniz Düzgün Çalışıyor mu?

Şarj kablonuz hasar görmüş olabilir.

Ucuz, üçüncü parti bir şarj kablosu mu kullanmaya başladınız?

Cihazınızı, tercihen iPad'inizle birlikte verilen kabloyla kullanmaya çalışın.

Apple tarafından yapılmış resmi bir şarj cihazınız yoksa "Made for iPhone (MFi)" damgası ile birlikte gelen kaliteli üçüncü taraf Lightning kablolarını kullanabilirsiniz. Onaylanmamış veya yıpranmış şarj cihazları cihazınıza zarar verebilir ve ısınma sorunları yaratabilir.

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