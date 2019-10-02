iPhone İçin En İyi ve En Dayanıklı Lightning Şarj Kabloları

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iPhone'lar için satın alabileceğiniz en iyi Lightning kablolarını derledik. Kimileri bükülmüyor, kimileri aşırı dayanıklı ve kimileriyse ömür boyu garantili.

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Fuse Chicken Titan Plus: Evcil Hayvanlara Karşı Dayanıklı

Yavru köpeğiniz veya kediniz şarj kablonuzu mu çiğnendi? Evcil hayvan olan evlerde kesinlikle evcil hayvanlara karşı dayanıklı Lightning kabloları kullanılmalı. Fuse Chicken Titan Plus onlardan biri.

Anker Powerline+ II: Ömür Boyu Garantili Lightning Kablosu

Anker bu iPhone şarj kablosuna o kadar güveniyorki kablonun bozulmayacağından emin ve emsali görülmemiş bir şekilde ömür boyu garanti sunuyor. Herhangi bir sorunda Anker kablonuzu ücretsiz olarak değiştirecek.

Anker Powerline: Fiyatına Göre En İyisi

İlk Anker Powerline eski olabilir ancak parasına göre hala fantastik bir değer sunuyor. AmazonBasics veya diğer ucuz kabloları unutun; bu düşük bütçenize göre satın alabileceğiniz en iyi seçenektir. MFi sertifikalıdır, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve tüm Apple cihazlarını tam hızda şarj eder.

Belkin MIXIT: Dolaşmayan, Bükülmeyen, Düz Lightning Kablosu

Belkin MIXIT'in en büyük özelliği düz yapısıdır. Yani eğilmez ve bükülmez. Böylece bozulmayacağından emin olursunuz. iPhone'unuzda kalın bir kılıf kullansanız bile kompakt yapısı gereği çalışmasını engellemez. Diğer birkaç yassı kablo arasında en iyi seçeneklerden biri.

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