Şifresi Unutulan Android Telefon Nasıl Açılır?

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Smart Lock'u önceden ayarlamadıysanız ve Android KitKat çalıştıran eski bir telefonunuz yoksa veya bir Samsung cihaz kullanmıyorsanız, şifresi unutulan Android telefon ancak aşağıdaki gelişmiş yöntemlerle açılabilir. Bu yöntemler riskli olup, yanlış yapıldığında cihazı kullanılamaz hale getirecektir. Ayrıca herkes için işe yarayacağının garantisi yoktur.

PIN Dosyasını ADB ile Silin

Android Hata Ayıklama Köprüsü (ADB) yardımcı programını kullanarak, telefonunuzdaki dosyalara bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Telefonun kilit ekranı şifresini kontrol eden dosyayı silmeye yarar.

Bu yöntem ancak şu koşullarda çalışır:

USB hata ayıklama telefonunuzda etkin olmalıdır. Geliştirici Seçenekleri paneline girmeniz gerekir.

Bilgisayarınızın telefonunuza ADB ile bağlanmasına izin vermelisiniz.

Telefonunuz şifre korumalı olmamalıdır. Android 6.0 Marshmallow ile başlayarak Google, tüm Android telefonları şifreli nasılsın olarak korumaya başladı. Bu yüzden bu yöntem daha yeni cihazlar için işe yaramaz.

Telefonunuz bu gereksinimleri karşılıyorsa, aşağıdaki adımları izleyerek şifresi unutulan telefonunuzun kilidini açabilirsiniz:

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Telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

ADB kurulum dizininizde bir Komut İstemi veya Terminal penceresi açın.

Adb shell rm /data/system/gesture.key yazıp Enter tuşuna basın.

Telefonunuzu yeniden başlatın. Şifreniz gitmiş olacak.

Ancak bu geçici bir durumdur, tekrar başlatmadan önce PIN kodunuzu veya desen kilidinizi sıfırlayın.

Kilit Ekranını Çökertin

Bu yöntem Android 5.0 ile 5.1.1 çalıştıran şifre korumalı cihazlarda çalışır. Buna uygunsanız denemeye değer.

Kilit ekranını kilitlemek ve telefonunuza erişmek için:

Kilit ekranınızdaki Acil Çağrı seçeneğine dokunun.

Çeviriciyi kullanın.

Metni vurgulamak için iki kez dokunun ve Kopyala seçeneğini seçin.

Seçilen karakterleri orijinal kopyalanan karakterlerin yanına yapıştırın.

Artık daha fazla parola eklemek mümkün olmayıncaya kadar ekleme işlemini tekrarlamaya devam edin.

Kamera kısayolunu açın ve bildirim barını aşağı çekin.

Şifreyi girmeniz istenecek, ayarlar simgesine dokunun.

Giriş alanına uzunca basın ve Yapıştır seçeneğini seçin. Ardından, daha fazla karakter kopyalayıp yapıştırmak için işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Sonunda, kilit ekranı çöker ve cihazınıza erişmenize izin verilir.

Android'i Fabrika Ayarlarına Alın

Şifre sıfırlama yapmak için son yöntemdir. En kolay yol Google'ın Cihazımı Bul web sitesini kullanmaktır. Bu özelliği telefonunuzda etkinleştirdiğiniz sürece, sıfırlamak için bu sayfadaki Cihazı Sil seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanamıyorsanız, fabrika ayarlarına manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

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Cihazını kapatın.

Ekran tamamen karardıktan sonra, Android'in özel menüsünü açmak için sesi kısma ve güç düğmelerini aynı anda basılı tutun. Bu tuş kombinasyonu telefonunuza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kurtarma Modu seçeneğini vurgulamak için ses kısma düğmesine iki kez basın, sonra seçmek için güç düğmesine basın.

Kurtarma moduna girmek için güç düğmesini basılı tutun ve ses açma düğmesine bir kez basın.

Verileri sil / Fabrika Ayarlarına sıfırla seçeneğine gitmek için ses düğmelerini kullanın. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin.

Cihaz yeniden başlatıldığında, kurulum boyunca devam edin. Yedeklenmiş verileri geri yükleyecek olan Google Hesabınıza tekrar giriş yapmanız istenir.

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