Android'te Dokunmatik Ekran Çalışmıyor Sorunu

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Telefonunuzun ekranına muhtemelen günde yüzlerce kez dokunuyorsunuz. Hassas camdan imal ediliyor olmaları kolay arızalanmalarını sağlar. Akıllı telefonunuzun dokunmatik ekranında bazı sorunlar yaşadığınızı düşünüyorsanız aşağıdaki adımları deneyin. Android'te dokunmatik ekranın çalışmaması sorunu sık görülmektedir.

Güvenli Moda Önyükleyin

Android'in güvenli modu telefonunuzu orijinal yazılımla kullanmanızı sağlar. Çoğu yeni Android cihazda güvenli moda girmek için önce güç düğmesini basılı tutar ve ardından Kapat butonuna basılı tutarak Güvenli moda girme komutunu gördüğünüzde Kabul et seçeneğine dokunursunuz. Telefonunuz yeniden başlatılır. Güvenli moddan çıkmak içinse Restart seçeneğini seçerek prosedürü tekrarlarsınız. Bu modda dokunmatik çalışıyor mu görün.

Dokunmatiğinizi Teşhis Edin

Google Play Store'da ekranınızı tanılamak için yükleyebileceğiniz çeşitli uygulamalar bulacaksınız. Bunlar, telefonunuzun dokunmatik ekranında neyin yanlış olduğunu tespit etmek için tasarlanmıştır. Display Tester'ı denemenizi öneririz. Dokunmatikte arıza var mı görün.

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Ekran Koruyucuyu Çıkarın

Telefonunuzun ekranı koruyucuyu takmadan önce çalışıyorsa koruyucuyu çıkarmayı deneyin. Tabii ki düzeleceğinin garantisi yok ancak bazı koruyucular dokunmatiği engelleyebilir ya da yanıt verme süresini yavaşlatır.

Ekranın Gecikmesini Yapay Olarak Artırın

Touchscreen repair uygulaması ekranın yanıt sürelerini azaltmak için birebirdir. Uygulama arka arkaya dokunmatik ekranın birkaç bölümüne dokunmanızı ister. Telefonunuzun dahili donanımına bağlı olarak, gecikmeyi yapay olarak mümkün olabildiğince düşürür. Dokunmatik çalışacak mı görün.

Su Kazası mı? Bırakın Kurusun

Cihaz su almışsa dokunmatik arıza yapabilir, cihazı açık bırakın, kurumasını sağlayın ve dokunmatik çalışıyor mu kontrol edin. Dokunmatik arızası çoğu zaman su hasarından kaynaklıdır.

Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Güç menüsünü görüntülemek için Güç düğmesini basılı tutun, ardından Yeniden Başlat'a dokunun. Bu seçeneği seçmek için ekrana dokunamıyorsanız, çoğu cihazda telefonunuzu kapatmak için Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Dokunmatik ekran çalışıyor mu kontrol edin.

Sesli Komutu Kullanın

Doğru uygulamalarla, telefonunuzu tamamen ses ve yüz hareketleriyle kullanabilirsiniz. Telefonunuzun dokunmatik ekranı arızalı olduğunda iyi bir çözüm olabilir. Google Play Store'dan Voice Access gibi uygulamaları yükleyerek bunu yapabilirsiniz.

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