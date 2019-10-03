En İyi Selfie Kameralı Telefonlar – 2019

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En iyi selfie kameralı telefonlar listemizi güncelliyoruz. 2019, telefon dünyasının en iddialı yıllarından biri oldu. Birbirinden başarılı, yüksek teknoloji ile donatılmış cihazlara rastladık. Selfie kameralar da bundan nasibini aldı. Özellikle A80 ile selfie'ler çığır atladı diyebiliriz.

Samsung Galaxy A80

48MP f / 2.0 ana lensi, 8MP f / 2.2 geniş açılı lensi ve bir ToF 3D derinlik sensörü ile A80 en iyi selfie telefonu durumunda. Cihaz bazı amiral gemilerindeki arka kameralar kadar iyi selfie'ler çekiyor. Zira ana kamerası ön tarafa dönerek selfie kamerası olabiliyor.

Samsung Galaxy S10 Plus

Cihazda hem 10MP f / 1.9 lens hem de 8MP f / 2.2 selfie kameralar var. Yani iki ön kamerası olan bir cihaz. İki merceğe sahip olmak çeşitli çekimlerde daha derinlemesine kareler yakalamayı sağlıyor. Ayrıca çeşitli fotoğraf efektlerine de yardımcı oluyor. En önemlisi portre efekti. Arka plana manuel bokeh derinliği kazandırıyorsunuz.

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Samsung Galaxy A8 (2018)

Daha uygun fiyatlı en iyi selfie telefonu merak ediyorsanız A8 iyi bir seçenek. Bu cihaza öne bakan çift kameralara sahip. Biri 16MP ve diğeri ise 8MP. Bu da oldukça sağlam selfie çekimler anlamına geliyor. Ayrıca her ikisi de f / 1.9 açıklığa sahip, yani ışığı iyi yakalıyorlar.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro önünde 32 MP'lik bir kamera barındırıyor. Bu yüzden selfie telefonlar arasında en iyilerden biri. Çoğundan daha yüksek megapiksel sayısına sahip ve bu sayede gayet ayrıntılı görüntüler yakalayabiliyor.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Önünde tek lensi olan Note 10 Plus 10MP çözünürlükte f / 2.2 selfie fotoğraflar vaat ediyor. Şaşırtıcı derecede yüksek kalitede çekimler yapan cihaz bunun yanı sıra bir dizi filtre de dahil olmak üzere çeşitli modlar ve seçeneklerle geliyor. Bu da selfie'lerinizi renklendiriyor.

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