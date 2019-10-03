Katlanabilir Microsoft Surface Neo ve Duo Özellikleri

REKLAMLAR



Microsoft, yeni Surface Windows 10X işletim sistemini çalıştıran (ve de Android) katlanabilir Surface Neo ve Surface Duo cihazlarını sürpriz bir şekilde tanıttı. Çift ekranlı cihazlar menteşe tasarım anlayışını benimseyerek iki ayrı ekranı bir araya getiriyor. İnce fiziksel klavyeleri ise üretkenliğinizi en üst seviyeye çıkarıyor. Microsoft'un tanıttığı en iddialı cihazlardan birisi gibi görünüyorlar.

Surface Neo, kayda değer esneklik sunan 360 derece destekli bir menteşe kullanıyor. Cihaz Windows 10X çalıştırıyor. Toplamda iki 9 inç LCD ekran bulunmakta. Her bir yarısı 5,6 mm incelikte ve açıldıklarında 13,1 inç boyuta ulaşıyorlar. Intel yonga seti yeni cihaza güç sağlıyor. Dahili LTE desteği, USB Tip-C bağlantısı ve Windows Hello IR yüz tanıma özelliklerine sahip. Ağırlığı ise 655 gram.

REKLAMLAR



Surface Duo Android ile geliyor. Microsoft, Duo'nun Qualcomm Snapdragon 855 çalıştırdığını söyledi ve gelecekte 865'e güncelleneceğini belirtti. Microsoft sonraki modeller için özel bir çip geliştirmeyi de seçebilir. Cihaz Neo'ya göre daha küçük ekranlı ve fiyatı onun gibi bilinmiyor.

Microsoft yeni bir Surface Slim Pen ürünü de sunuyor. Surface Slim Pen'in ek satın alma işlemi olacağını belirtelim. Manyetik özelliği kalemin arkaya yapışmasını sağlıyor ve Surface Pro X'e benzer bir şarj çözümü sunuyor. Ayrıca ince menteşeli bir Bluetooth klavye var. Hem ekrana manyetik olarak bağlanıyor hem de bağımsız olarak kullanılabiliyor. Ekran trackpad görevi görüyor.

Surface Neo'nun resmi fiyatlandırması açıklanmadı ve çıkış tarihi henüz teyit edilmemiş olmasına rağmen 2020 yılbaşına işaret edildi.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum