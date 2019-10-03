Suya Düşen Telefon ya da Tableti Kurtarmak

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Suya düşen tableti veya telefonu kurtarmak için yapılması gereken ilk şey cihazı anında kapatmaktır. Islanan telefonun ya da tabletin kurutulması tekrar çalışmasını sağlayabilir.

Islanan Telefon veya Tableti Kurtarma Yolları

Bir akıllı telefon veya tablette işlemciler, devre kartları ve düğmeler sudan kolay hasar alan parçalardır. Su alan cihazınızı hızlı bir şekilde kapatın ve SIM ve micro SD kartları çıkarın.

Cihazı Sıcak Bölmeye Yerleştirin

Isıya dayalı bir çözüm olarak, su alan cihazınızı evinizdeki peteklerin ya da kazan dairesinin üstüne koyabilirsiniz. Telefonunuzu bu şekilde kurutmak birkaç saat – muhtemelen tam bir gün alacaktır.

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Bir Kase Pirinç

Islak bir telefonun veya tabletin sudan zarar görmemesini sağlamak için pirinç dolu kabın içine daldırın. Pişirilmemiş pirinç su alan telefonunuz veya tabletiniz için en başarılı kurutma çözümlerinden biridir. Bu gıda maddeleri gece boyunca neredeyse tüm nemi emer ve cihazınızın tekrar çalışmasını sağlar.

Silikajel

Silikajel ıslak bir tabletin kurumasına yardımcı olabilir. Çoğu elektronik eşya ile birlikte gelen bu silika paketlerini topluyorsanız şanslısınız. Telefonunuzu veya tabletinizi cihazın her tarafını örtmek ve gece boyunca bırakmak için bol miktarda silika jel poşeti içeren bir kutuya koyun ve sonuçları gözlemleyin.

Saf Alkol

İşe yaradığı kanıtlanmış son bir çözüm önerisi saf alkol kullanımıdır. Cihazınızda sudan kaynaklanan bir hasar temel fiziğin yardımıyla saf alkolle çözülebilir. Kapatılan telefon ya da tableti saf alkole batırın. Alkol, suyu yerinden çıkarır. Ardından alkol de buharlaşır. Aşırı bir çözüm gibi gelebilir ancak diğerleri işe yaramazsa kullanışlıdır.

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