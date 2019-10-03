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iOS 13 ile Apple, iPhone veya iPad'de oyun oynamak için PlayStation 4 DualShock veya Xbox kontrol cihazlarının kullanımına resmi destek vermeye başladı. Artık bu ufacık ekranların yarısından çoğunu kaplayan geniş ekran butonlarını kullanmak zorunda değilsiniz. Favori PlayStation 4 veya Xbox kontrolcünüzü şimdi iPhone ve iPad'e bağlayın.

Xbox ya da PS4 Kontrolcüyü iPhone ve iPad'e Bağlamak

Böylece sevdiğiniz mobil oyunları her zaman alışkın olduğunuz düğmeler aracılığıyla oynayın. Resmi destek sayesinde bu düğmeler şimdi hemen her iPhone ve iPad oyununa özel olarak özelleştirilebiliyor. Artık gerçek anlamda taşınabilir bir konsolunuz olacak.

Öyleyse PlayStation 4 veya Xbox kontrol cihazını iPhone veya iPad'e bağlamak ve yeni Call of Duty Mobile gibi aksiyon dolu oyunları oynamak için yapmanız gerekenlerden bahsedelim. Hatta Apple Arcade oyunlarının tadını daha iyi çıkarmak için yine bu kontrolcüleri kullanabilirsiniz:

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Sony DualShock 4'te aşağıdaki PS düğmesini ve dokunmatik yüzeyin solundaki Paylaş düğmesini birlikte basılı tutun. Bluetooth destekli Xbox denetleyicisinde ise ortadaki Xbox düğmesini basılı tutun ve eşleştirme moduna girmek için cihazın üstündeki Bağlan düğmesine basın (logo yanıp sönmeye başlayacaktır) iPhone veya iPad'inizde Ayarlar> Bluetooth> Cihazlarım'a gidin ve oyun kumandasını iOS donanımınızla eşleştirmek için ilgili listeye dokunun. Xbox'ta logo yanıp sönmeyi bırakacak, DualShock 4'te dokunmatik yüzeyin üstünde başarılı bir eşleşme olduğunu belirten kırmızı şerit yanacaktır. Şimdi gidin ve hepsini öldürün!

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