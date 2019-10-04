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Eğer bir Android cihazınız varsa elbet APK terimini duymuş olabilir ve ne anlama geldiğini merak etmiş olabilirsiniz. APK'nin ne olduğunu ve Android için neden önemli olduğunu hızlıca açıklayalım. Ayrıca illegal olduğundan da bahsedelim.

APK Dosyası Nedir ve Ne İşe Yarar?

APK, Android Package Kit (ya da Android Uygulama Paketi) anlamına gelir ve Android'in uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullandığı dosya biçimidir. Bir uygulamanın cihazınıza doğru şekilde yüklenmesi için gereken tüm öğeleri içerir.

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Tıpkı Windows'taki EXE dosyaları gibi, bir uygulamayı yüklemek için Android cihazınıza ilgili APK dosyasını indirebilirsiniz. APK'ler aracılığıyla uygulamaları elle yüklemek sideloading olarak adlandırılır.

Normalde bir uygulamayı indirmek için Google Play'i ziyaret ettiğinizde APK sizin için otomatik olarak indirilir ve yüklenir. APK'leri hem Google Play Store'dan hem de alternatif uygulama mağazalarından da indirebilirsiniz. İkincisi yasa dışıdır ve tehlikelidir. Cihazınıza virüs bulaşabilir ve verileriniz silinebilir.

APK Dosyaları Ne İşe Yarar?

APK'leri manuel olarak yüklemenin kullanıcıları sunduğu bazı faydalar var. En büyüklerinden biri, uygulamalara önceden erişebilmektir. Büyük bir Google uygulaması (Takvim gibi) büyük bir güncelleme yayınladığında, cihazınızın güncellemeyi görmesi bir hafta veya daha uzun sürebilir. APK'yi yüklemek ise bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Ancak Google kurallarını çiğnemiş olursunuz.

APK İndirmeyi Önermiyoruz!

APK'leri sideloadig yapmak cihazınıza Google Play'de bulunmayan uygulamaları da yüklemenizi sağlar. Ancak tıpkı masaüstü yazılımları gibi rastgele web sitelerinden APK dosyaları indirmek kötü bir fikirdir. Özellikle ücretli bir uygulamayı ücretsiz indirdiğiniz siteler çoğunlukla virüslüdür.

Dolayısıyla APK'ler Android'in uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullandığı temel biçim oluyor. Android kullanıcıları için oldukça kullanışlıdır ancak nereden indirdiğinize dikkat etmezseniz cihazınıza elveda diyebilirsiniz.

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