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Instagram kullanımı kolay olsa da kendisinden daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak bazı özellikleri, araçları ve uygulamaları biraz gizli olabilir. Bu kullanışlı ipuçları ve püf noktaları Instagram'da yapılacak daha şey olduğunu keşfetmenize yardımcı olacak.

Instagram'in Az Bilinen En İyi Özellikleri

Takip Ettiğiniz Kişilerden Gönderi Bildirimleri Alın

Gönderi bildirimlerini doğrudan bir kullanıcının gönderisinden açabilirsiniz. Bir gönderiyi seçin, ekranın sağ köşesindeki üç noktaya basın ve ardından Gönderi Bildirimlerini Aç'ı seçin. Aynı adımları izleyerek ve Bildirimleri Kapat'ı seçerek tekrar kapatabilirsiniz.

Etiketinizi Fotoğraflardan Kaldırın

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Fotoğrafa gidin ve kullanıcı adınızı seçmek için fotoğrafa dokunun. Daha sonra iki seçenek göreceksiniz: Beni Gönderiden Çıkar ve Profilden Gizle. Beni Gönderiden Kaldır seçeneği etiketi tamamen kaldıracak. Etiketi kaldırmak istemiyorsanız, ancak profilinizin etiketli fotoğraflar bölümünden gizlemek istiyorsanız, bunun yerine Profilden Gizle seçeneğini kullanmanız gerekir.

Instagram Arama Geçmişinizi Temizleyin

Arama geçmişinizi temizlemek için profilinize gidin, ekranın sağ üst köşesindeki üç çubuğu seçin ve açılır menünün altındaki Ayarlar'ı seçin. Daha sonra, alt kısımdaki Arama Geçmişini Temizle yazan bir ekrana gidecek olan Güvenlik'i seçin.

Beğendiğiniz Son Instagram Gönderilerini Görün

Profilinize gidin, ekranın sağ üst köşesindeki üçlü çubuğu seçin ve ardından Ayarlar> Hesap> Beğendiğiniz Gönderiler'i seçin. Bu, beğendiğiniz en son 300 gönderiden oluşan ve boş zamanlarında göz atabileceğiniz bir liste açar.

Instagram Kullanırken Daha Az Veri Kullanın

Instagram'ın kullandığı veri miktarını sınırlandırmak için profilinize gidin, sağ üstteki üç çubuğu seçin, Ayarlar seçeneğini seç, Hücresel Veri Kullanımı'na dokun ve ardından Veri Tasarrufu modunu aç. Fotoğraf ve videoların yüklenmesi daha uzun sürebilir, ancak genel veri kullanımınız önemli ölçüde azalır.

Instagram Yorumlarını Filtrelemek

Profilinize gidin, ekranın sağ üst köşesindeki üç çubuğa basın, Ayarlar> Gizlilik> Yorumlar'a gidin ve ardından Rahatsız Edici Yorumları Gizle anahtarını açın. Ayrıca, gizlemek istediğiniz sözcüklerinizi girmenize olanak sağlayan Manuel Filtre seçeneğini de kullanabilirsiniz. Örneğin, argolar gibi.

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