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Hiç oyun oynamak için çocuğunuza iPhone'unuzu verdiğiniz durumlarda bunun yerine bir şekilde Mail uygulamanızı açtıkları oldu mu? Ya da belki bir proje üzerinde çok çalışırken iPad'inize gelen rahatsız edici bildirimler yüzünden dikkatiniz mi dağıldı. iPhone'daki denetimli erişim özelliği bu zamanlar içindir.

iPhone'da Denetimli Erişim Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Denetimli Erişim'i başlatmaya hazır olduğunuzda oturum sırasında kullanmak istediğiniz uygulamayı açarsınız ve bir seferde sadece bir uygulama açma olanağınız vardır.

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Oturumunuzu başlatmak için Ana Ekran düğmesine üç kez dokunun veya iPhone X ya da sonraki sürümlerde Yan düğmesini kullanın. Ayrıca "Denetimli Erişimi Aç" diyerek Siri'den size yardım etmesini de isteyebilirsiniz.

Oturumunuza hemen başlamak için sağ üst köşedeki Başlat düğmesine dokunabilirsiniz.

Denetimli Erişim için Mevcut Seçenekler

Uyku / Uyandırma Düğmesi : Uyku / Uyandırma düğmesinin özelliğini açma veya kapatma.

: Uyku / Uyandırma düğmesinin özelliğini açma veya kapatma. Ses Düğmeleri : Ses düğmelerini açma veya kapatma.

: Ses düğmelerini açma veya kapatma. Hareket : Ekran döndürme gibi hareketlere izin verme veya vermeme.

: Ekran döndürme gibi hareketlere izin verme veya vermeme. Klavyeler : Klavyeyi açma veya kapatma.

: Klavyeyi açma veya kapatma. Dokun : Ekran dokunuşlarına izin verme veya engelleme.

: Ekran dokunuşlarına izin verme veya engelleme. Zaman Sınırı: Denetimli Erişim oturumu için bir zaman sınırı belirleme.

Denetimli Erişim Oturumu Nasıl Sonlandırılır?

Home (veya Yan) düğmesine üç kez basarak ve şifrenizi girerek oturumu istediğiniz zaman manuel olarak sonlandırabilirsiniz. Unutmayın, Denetimli Erişim için belirli bir şifre ayarladıysanız girmeniz gerekir.

Alternatif olarak, Denetimli Erişim özelliğini açtığınızda bizzat etkinleştirdiyseniz, Home (veya Yan) düğmesine çift basarak Touch ID (veya Face ID) kullanabilirsiniz.

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Denetimli Erişim ile İlgili Notlar

Denetimli Erişim ekranında Seçenekler'i görmüyorsanız, Home (veya Yan) düğmesine tekrar üç kez basıp şifrenizi girmeyi deneyin.

Denetimli Erişimi seçtiğiniz uygulamada kullanırken, daire içine aldığınız alanların ve daha önce belirlediğiniz seçeneklerin o uygulama için ayrı oturumda göründüğünü fark edeceksiniz.

Denetimli oturum için seçtiğiniz ayarları özellik açıkken değiştirebilirsiniz. Oturumu yukarıda açıklandığı gibi sonlandırın, ardından değişikliklerinizi yapmak için Seçenekler'e dokunun. Tatmin olduktan sonra, Bitti'yi seçin ve oturuma devam etmek için Devam et'e dokunun.

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