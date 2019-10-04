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iPhone'umu Bul'un kapalı olması ve çalışmaması sorunu nasıl düzeltilir bunu ele alalım. Akıllı telefonunuzu iPhone'umu Bul ile konumlandırmak için, farklı bir cihaz kullanarak iCloud hesabınıza giriş yapmanız gerekir. iPad'imi Bul ve Apple Saatimi Bul dahil olmak üzere bunların hepsi iCloud'u kullanıyor. Bazı durumlarda iPhone'umu Bul çevrimdışı görünebilir. Ayrıca "Konum mevcut değil" veya "Konum Servisleri Kapalı" hataları alabilirsiniz.

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iPhone'umu Bul Çalışmıyor Sorunu ve Çözümü

Bunun birkaç nedeni var, fakat hepsinin anlamı aynı: iPhone'unuz iPhone'umu Bul özelliğine erişemiyor. Örneğin, iPhone'un Wi-Fi veya hücresel veri erişimi yoksa bu sorun yaşanır.

Yine kaybolan iPhone'un pili bitmiş olabilir veya kapalı bırakmış olabilirsiniz. Her iki durumda da telefonunuz kapalıysa iPhone'umu Bul özelliği size cihazınızın nerede olduğunu göstermez.

Özellik yalnızca cihazınız elbette iCloud'a bağlıysa ve Apple Kimliğinizde oturum açtıysa çalışacaktır. Cihazınızda Uçak Modu da açık olabilir. Wi-Fi ve hücresel veri gibi tüm kablosuz sinyalleri keser.

Akıllı telefonunuz çalındıysa, hırsız SIM kartını almış olabilir. Bu durum mobil internet bağlantısını keserek cihazı izlemesini zorlaştırır ama imkansızlaştırmaz. Ayrıca telefonun iPhone'umu Bul özelliği olmayan bir ülkede olma olasılığı vardır. Zira özelliğin haritalara erişmesi gerekir ve Apple'ın bu özelliği bazı bölgelerde açık değildir.

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