PS3 Kolunu Android Telefona ya da Tablete Bağlamak

REKLAMLAR



PS3 denetleyiciler Bluetooth işlevine sahip olsalar da Android telefonlara bağlanma konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorlar. İki yöntem bulunuyor. İlki root'lu diğeri ise root'suz. Root'lu yöntemin çalışacağı garantiyken, root'suz yöntem her cihazda işe yaramamaktadır.

PS3 Kolunu Android Telefona ya da Tablete Root ile Bağlamak

Adım 1: Uyumluluğu Kontrol Edin

Sixaxis Compatibility Checker'ı cihazınıza kurun ve böylece PS3 kontrolcüsünün telefonunuzda çalışacağından emin olun. Ücretli bir uygulamadır ancak ücretsiz versiyonu kurabilirsiniz. Ekranda görülen Bluetooth adresini kaydedin (daha sonra ihtiyacınız olacak) ve bir sonraki adıma geçin.

Adım 2: Denetleyiciyi Hazırlama

REKLAMLAR



SixaxisPairTool aracını PC'nize kurun ve yönetici olarak çalıştırın. Telefonunuzun Bluetooth adresini (önceki araçtan sağlanan) bu kutuya yazın ve devam edin. Program daha sonra denetleyiciniz için gereken doğru sürücüleri yükler.

Eşleştirme işleminin bu bölümünde sorun yaşayabilirsiniz. Bazen, SixaxisPairTool, libusb0.dll eksik olduğunu söyleyen bir hata belirir. SixaxisPairTool programını kurduğunuz klasöre gidip x86 dizinine girin. Burada libusb0_x86.dll dosyasını ibusb0.dll olarak yeniden adlandırın. Sonra bu dosyayı libusb0.sys ile birlikte SixaxisPairTool.exe dosyasının bulunduğu klasöre kopyalayın.

Adım 3: Sixaxis Controller App ile Kontrolcüyü Eşleştirin

Bu noktada Sixaxis Controller uygulamasında Başlat düğmesine basmanız ve daha sonra PS3 kontrolcünüzün Android telefon ya da tabletinize bağlandığını izlemeniz yeterli olacak.

Yöntem 2: Root'suz Yöntem

Uyumluluk: Çoğu Samsung Galaxy telefon ve bazı diğer Android cihazlar – özellikle de yeni modeller.

Gerekenler: Uyumlu Android telefon, USB On-The-Go (OTG) adaptörü, mini-USB kablosu

PS3 denetleyicinizi Android cihazınıza bağlamak için Sixaxis Enabler uygulamasını kullanmanız yeterli olacak. Yukarıdaki gereklilikleri sağlıyorsanız işlem kusursuz işleyecek. Ancak uygulama ücretlidir ve çalışacağının garantisi yoktur.

Sixaxis Enabler indirin (ücretli)

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum