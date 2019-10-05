iPhone'dan Ses Gelmiyor ya da Düzgün Çalışmıyor

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iPhone'dan ses gelmemesi sorunu can sıkıcı olabilir. Öncelikle göz ardı edilebilecek bazı kolay adımları kontrol edelim. Yazılım aradığımız ilk sorun olacak. Aksi takdirde problem donanımdaysa çözmesi daha zor olabilir.

iPhone'unuz Sessiz Modda mı?

Fotoğraf çekerken deklanşör sesi sizi rahatsız mı etti? Muhtemelen iPhone'unuzun sol üst köşesindeki küçük düğmeyi kullanarak telefonunuzu Sessiz olarak ayarladınız. Müziği hiçbir şekilde etkilemez ancak iPhone alarm ses seviyenizi etkiler.

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Düğme çalışmıyorsa Ayarlar > Sesler bölümüne gidin ve Düğmelerle Değiştir'in açık olduğunu kontrol edin. Alternatif olarak, sesi Kontrol Merkezi'nden değiştirebilirsiniz.

Ayrıca AB düzenlemelerine uygun olarak sesi sınırlayan bir mod da var (her yerde iPhone'larda bulunur). Ayarlar> Müzik> Ses Sınırı'na gidin ve mümkün olan maksimum ses seviyesini seçin.

Bluetooth'a mı Bağlısınız?

Kontrol Merkezinize erişmek için yukarı kaydırın ve Bluetooth'u kapatın (veya hangi cihazlara bağlandığınızı da kontrol edebileceğiniz Ayarlar> Bluetooth'a gidin). Ardından, müzik veya videoyu tekrar oynatmayı deneyin.

Baştan Başlatma ve Güncellemeler

Güç ve Home düğmelerini aynı anda basılı tutun. (iPhone'u yeniden başlatmanın kombinasyonu yeni modellerde biraz farklıdır). Kapatmak için ekrandaki talebi yok sayın. Ayrıca, iOS'un en son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.

Temassızlık Olabilir

Temassızlık ciddi bir meseledir. Örneğin telefonunuzun sağ alt köşesine biraz baskı uygulayın. Baş parmağınızı Home düğmesinin sağına ve işaret parmağınızı arka taraftaki aynı konuma getirin ve iPhone'u hafifçe sıkın. Bunu yaklaşık 20 saniye sürdürün ve ardından bırakın. Telefonunuzdaki bir konektör gevşekse, bu işlem onu ​​yeniden konumlandırabilir. Bunun çalışması için telefonunuzun kılıfını çıkarmanız gerekebilir. Birkaç kullanıcı, bu aynı yöntemi Ses düğmelerinin yakınında yapmayı tavsiye ediyor.

iPhone Kulaklık Modunda Takılı Kalmış Olabilir

Kulaklıklarınızı takmayı ve sonra çıkarmayı deneyin. Bunu birkaç kez yapın ve sesi tekrar test edin. Yuvadaki bir yabancı madde sorun yaratıyor olabilir. Hava kompresörünüz varsa ideal bir araçtır. iPhone'unuzdaki kirleri temizlemenin en güvenli yoludur. Kuru bir kulak çöpü veya diş fırçası da kullanabilirsiniz.

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