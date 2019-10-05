Telefonlarda Telefoto Kamera Nedir ve Ne İşe Yarar?

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Telefoto lens kameralar – Apple'ın iPhone 7 Plus ile popüler hale getirdiği bir tür – çoğu durumlarda faydalı olabilir ancak genel olarak işe yaramaz kameralardır. İşte nedenleri.

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Telefoto Kameranın Amacı Nedir?

Akıllı telefonlardaki telefoto kameralar iki konuda harikadır. Birincisi kaliteyi dijital zum kadar düşürmeden yakınlaştırmanıza izin verir. Huawei P30 Pro ile 2x zoom, 3x zoom ve hatta 5x telefoto zoom özellikli telefonlar gördük. İkincisi, telefoto kameralar daha dar bir görüş alanına sahiptir, bu da portreler için idealdir – optik özellikleri daha az mercek distorsiyonu sağlar ve daha dar, böylece daha az rahatsız edici arka planlara izin verir.

Telefoto Kameralar Optik Zoom Yapmaz

Bunun anlamı, telefonunuzda 2x zoom telefoto kamerası varsa, 1x ile 1.9x arasında sanki telefonunuzda telefoto kamera yokmuş gibi görüntüler çekersiniz. Buralarda dijital yakınlaştırılma yapılır. Elbette hiç yoktan iyidir ancak deneyimsiz bir kullanıcı bunun farkında olmayacaktır.

Telefoto Kameralar Nadiren Düşük Işıkta Çalışır

Daha büyük kamera sensörü her zaman daha iyi görüntüler verir. Daha geniş yüzey alanı daha fazla ışığı emmesini sağlar ve daha fazla ışığa sahip olmak daha fazla ayrıntı ve daha az gürültü ile daha iyi fotoğraflara dönüşür. Ancak telefonlardaki telefoto kameralar daha az ışık alır ve dijital gürültüye sebep olur. Zira küçük görüntü sensörleri kullanıyorlar.

Telefoto Kameralar Yakından Netleme Yapamaz

Tipik bir akıllı telefon kamerası, yaklaşık 8 cm uzaklıktaki bir nesneye odaklanabilirken telefonlardaki telefoto kameralar nesneden en az 0.3 – 1 metre uzakta olması gerekiyor. Nesneye çok yakınsanız telefonunuz telefoto lensini kullanmak yerine ana kamerasıyla dijital yakınlaştırma gerçekleştirir. Yani telefoto işe yaramaz olur.

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