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Unutulan bir iPhone ve iPad şifresi karşısında yapılabilecek tek şey cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Eğer parolanızı unutmadan önce yedekleme yapmadıysanız telefonunuzun mevcut verilerini kurtarmanın bir yolu yoktur. Ancak yakın zamanda iPhone veya iPad'inizi iTunes veya iCloud kullanarak bilgisayara yedeklediyseniz sıfırlama işleminden sonra verilerinizi geri getirebilirsiniz.

Unutulan iPhone ve iPad Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

Cihazınızı daha önce iTunes ile senkronize ettiyseniz, iPhone / iPad'inizi geri yüklemek ve şifresini sıfırlamak için son yedeklemeyi kullanabilirsiniz. iTunes'u kullanarak cihazınızı nasıl sıfırlayacağınız aşağıdadır:

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Cihazınızı daha önce senkronize ettiğiniz bilgisayara bağlayın.

iTunes'u açın. iTunes eğer sizden bir şifre isterse, cihazınızı senkronize ettiğiniz başka bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Başka hiçbir bilgisayarla senkronize etmediyseniz, bu yöntem sizin için işe yaramaz. Bu durumda, aşağıdaki kurtarma modu bölümüne geçin.

iTunes'un cihazınızı senkronize etmesini ve yedeklemesini bekleyin.

Senkronizasyon tamamlandığında, iPhone'u Geri Yükle seçeneğine tıklayın. Bu işlem iOS'i sıfırdan yeniden yükleyecektir.

Tamamlandığında cihazınızda iOS kurulum ekranı açılmalıdır. iTunes yedeklemesinden geri yükle üzerine dokunun.

Geri yüklenecek en yeni yedeği seçin.

Bunu yapmak, verilerinizi yedekleme yaptığınız zamandaki noktaya geri yükler. Ayrıca şifreyi kaldırır ve size yeni bir şifre ayarlama şansı verir. iTunes'un yanı sıra iCloud ile de şifresi unutulan iPhone'u sıfırlayabilirsiniz.

iCloud ile Şifresi Unutulan iPhone'u Sıfırlama

Bilgisayarınızdan https://www.icloud.com/#find adresin gidin.

iCloud kontrol panelini açın ve Apple Kimliğinizi kullanarak giriş yapın.

Üstten Tüm Cihazlar'a tıklayın ve ardından cihazınızı seçin.

iPhone'u Sil üzerine tıklayın.

Şifresi Unutulan iPhone'u Kurtarma Modu'na Alma

Öncelikle iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes'u açın. Daha sonra, iPhone modelinize göre kurtarma moduna girmek uygun donanım tuş bileşimine basmanız gerekir. Her bir iPhone için kurtarma moduna girme adımları:

iPhone 8, iPhone X veya daha yeni sürümlerde: Ses Açma düğmesine basıp hemen bırakın. Ardından, Ses Kısma düğmesini basılı tutun. Son olarak, kurtarma modu ekranını görene kadar Yan düğmesini basılı tutun.

Bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ta: Hem Yan hem de Ses Kısma düğmelerini aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar basılı tutmaya devam edin.

iPhone 6 veya önceki sürümlerde, iPad veya iPod touch: Hem Home hem de Üst (veya Yan) düğmelerini aynı anda basılı tutun. Kurtarma modu ekranını görene kadar tutmaya devam edin.

Kurtarma moduna girdiğinizde, iTunes sizden iPhone'unuzu Geri Yüklemenizi veya Güncellemenizi ister. Geri yükle üzerine tıklayın.

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