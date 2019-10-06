2019'un En Çok Satılan Telefonları

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Türkiye'de son yıllarda artık yalnızca uygun fiyatlı telefonlar satılmaya başladı. Siz böyle bir akıllı telefon satın almayı planlıyorsanız Türkiye'nin en çok satın alınan modellerine göz atmak isteyebilirsiniz. Bu cihazlardan en güncel olan bazılarını listeledik.

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50'nin ön yüzünde, 32MP selfie kamerası bulunan 6.4 inç FHD+ Infinity-U Super AMOLED ekran bulunuyor. 64GB / 128GB depolama alanıyla eşleştirilmiş 4GB RAM'i ile 10nm üretim sürecine dayanan sekiz çekirdekli bir Exynos 9611 SoC'si var. 48MP birincil sensörü, 5MP derinlik sensörü ve 8MP ultra geniş açılı lensi ile göz dolduruyor. 4000Ah pili yeterince geniş.

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Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T, Pro'nun hemen altında bir model. Cihaz açılır kamera modülüne sahip ve çentiksiz dev bir ekran sunuyor. Buna rağmen inanılmaz derecede uygun fiyatlı. AI destekli 48MP üçlü arka kamerası ve 18W hızlı şarj desteği var. 4000mAh pili de oldukça cömert. Mi 9T, Pro modeliyle birlikte rakipsiz.

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7 Pro Xiaomi'nin en çok satan modellerinden biri. Arka tarafta 48MP ana kamera sensörüne sahip. Cihazın diğer önemli özellikleri arasında Gorilla Glass 5 koruması, gradyan renkli tasarımı, P2i su koruması, nano kaplama ve Quick Charge 4.0 destekli kapasitif pil bulunuyor.

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Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M40, Galaxy M Serisi'nin en yeni modellerinden. Samsung Galaxy M40 %91.8 ekran / gövde oranına sahip bir Infinity-O ekranla geliyor. Arkadaki üçlü kamera göz alıcı ve cihaz hızlı şarjı da destekliyor. Fiyatına göre en iyilerden.