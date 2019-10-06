2019'un En İnce Telefonları

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Akıllı telefon dünyasının en göz ardı edilen özelliklerinden biri şüphesiz gövde inceliği. Birçok üst düzey cihaz geniş ekranları ve iyi kameraları ile geliyor ancak 9 mm'ye yaklaşan gövdeleriyle pek "elde tutulur" bir deneyim vermiyor. 2019'un en ince telefonları yazımızda kullanması en rahat telefonları bulacaksınız.

Samsung Galaxy A9 Pro (2019)

Son zamanların yeni tanıtılan telefonlarından A9 Pro (2019) 6.4 inç gibi dev bir ekranla geliyor. Cihazın kalınlığı sadece 7.4 mm ve bu son yıllarda gördüğümüz en ince telefonlardan biri. 6 GB RAM ve orta sınıf çipsetiyle göz dolduran cihaz birçoklarının favorisi olacak.

Huawei 10 ve Huawei 10 Plus

6.98 mm kalınlığı ile Huawei 10 ve Huawei 10 Plus en yeni telefonlardan değil ancak kesinlikle en incelerinden biri. Bu cihazla salatalıklarınızı doğruyabilirsiniz. Ağırlıkları da sırasıyla 165 ve 145 gr ve bu taraf da oldukça etkileyici. Cihazlar performanslı Kirin 960 ile geliyor.

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Samsung Galaxy A50 / A50s

Samsung Galaxy A50s, A50 ile aynı tasarımı paylaşıyor ve 7.7 mm ile görece ince bir gövdeyle geliyor. Bu orta sınıf akıllı telefon 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ve 6.4 inç FHD+ Infinity-U Süper AMOLED ekran sunuyor. Kaputunun altında 512 GB'a kadar genişletilebilir depolama desteği ve sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB / 128 GB depolama alanı var.

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Honor 8X

Honor 8X, 6.5 inç FHD+ 2.5D kavisli cam ekran ile geliyor. Cihaz 3750mAh pil kullanıyor. Bu akıllı telefonun arkasında iki kamera sensörü var ve buna rağmen hala kalın değil. Honor 8X sadece 7.8 mm ile ince değil, aynı zamanda 175 gram ile hafif.