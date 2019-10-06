6 GB RAM'e Sahip En İyi Telefonlar

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iOS'e kıyasla optimize edilmesi zor bir işletim sistemi olan Android bolca RAM'e ihtiyaç duyması ile biliniyor. Bu anlamda 4 GB RAM günümüzde sınır olmaya başladı. 6 GB RAM ise ideal seviyede. Peki hangi cihazlar 6 GB RAM ile geliyor? İşte en iyileri.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Hem 6 GB RAM kapasitesiyle hem de 4500 mAh bataryasıyla dikkat çeken Note 8 Pro aynı zamanda oldukça güçlü bir çipsetle geliyor. Cihaz 6.53 inç ekran sunuyor ve tüm bunları uygun fiyatı seviyesiyle birleştiriyor.

Xiaomi Mi 9T

6 GB RAM'e Sahip En İyi Telefonlar

Xiaomi son zamanlarda telefon dünyasını domine etmeye başladı. Redmi Note 8 Pro tümüyle rakipsiz bir telefon. Ancak bir eksiği var ve o da çentiği. Mi 9T işte bu açığı kapatıyor. Ekranı biraz daha küçük olsa da bataryası geniş ve 6 GB RAM'i var.

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OnePlus 7 Pro

6 GB RAM'e Sahip En İyi Telefonlar

OnePlus 7 Pro şirketin en pahalı cihazlarından biri. Galaxy S10, Huawei P30 Pro ve Google Pixel 3 XL ile aynı fotoğraf kalitesini, pil ömrünü ve ekstra özelliklerini sunmayabilir ancak performans, kalite ve temiz kullanıcı arayüzü anlamında geri kalır değil. Telefon 6 GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor.

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Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9, 6 GB RAM'e sahip en iyi telefonlardan biridir. Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga setine, 18.5:9 en boy oranına sahip geniş, eğimli bir ekranı var. S Pen'i de oldukça popülerdir. Bluetooth Low Energy (BLE) özelliğini destekler dijital kalemdeki düğmeyle selfie çekebilirsiniz.

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