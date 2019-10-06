6 GB RAM'e Sahip En İyi Telefonlar

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iOS'e kıyasla optimize edilmesi zor bir işletim sistemi olan Android bolca RAM'e ihtiyaç duyması ile biliniyor. Bu anlamda 4 GB RAM günümüzde sınır olmaya başladı. 6 GB RAM ise ideal seviyede. Peki hangi cihazlar 6 GB RAM ile geliyor? İşte en iyileri.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Hem 6 GB RAM kapasitesiyle hem de 4500 mAh bataryasıyla dikkat çeken Note 8 Pro aynı zamanda oldukça güçlü bir çipsetle geliyor. Cihaz 6.53 inç ekran sunuyor ve tüm bunları uygun fiyatı seviyesiyle birleştiriyor.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi son zamanlarda telefon dünyasını domine etmeye başladı. Redmi Note 8 Pro tümüyle rakipsiz bir telefon. Ancak bir eksiği var ve o da çentiği. Mi 9T işte bu açığı kapatıyor. Ekranı biraz daha küçük olsa da bataryası geniş ve 6 GB RAM'i var.

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OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro şirketin en pahalı cihazlarından biri. Galaxy S10, Huawei P30 Pro ve Google Pixel 3 XL ile aynı fotoğraf kalitesini, pil ömrünü ve ekstra özelliklerini sunmayabilir ancak performans, kalite ve temiz kullanıcı arayüzü anlamında geri kalır değil. Telefon 6 GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor.

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Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9, 6 GB RAM'e sahip en iyi telefonlardan biridir. Snapdragon 845 veya Exynos 9810 yonga setine, 18.5:9 en boy oranına sahip geniş, eğimli bir ekranı var. S Pen'i de oldukça popülerdir. Bluetooth Low Energy (BLE) özelliğini destekler dijital kalemdeki düğmeyle selfie çekebilirsiniz.