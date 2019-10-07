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Android telefonunuz Google tarafından desteklenmezse ne kaybedersiniz? Yani telefonunuzda Google hizmetleri olmazsa hangi özelliklerden mahrum kalırsınız. Gerçekten önemli mi ya da riskleri neler? Hep beraber öğrenelim.

Android Telefonda Google Desteği Önemli mi?

Google'ın Hizmetler Framework'ünde Android işletim sistemi ve Google hesap senkronizasyonu ile sıkı şekilde entegre olan pek çok uygulama ve API paketi var. Dolayısıyla Google uygulamalarını umursamıyor olsanız bile, asıl endişelenmeniz gereken şey API'larınız oluyor.

Örneğin, Firebase Cloud Messaging adlı bir özellik var. Yalnızca Google Framework üzerinde çalışan ve mesajların anında iletildiği bir ton uygulamada kullanılan ücretsiz bir platformdur. Temel olarak, sohbet uygulamaları, e-posta uygulamaları veya diğer bildirim ağırlıklı yazılımlar yapmak isteyen geliştiricilere yöneliktir.

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Bu özellik giderse cihazdaki tüm hesap veri senkronizasyon yetenekleri kaybolur – rehber, takvimler, yedeklemeler. Bu özelliklerin her biri için alternatif uygulamalar bulmanız gerekir.

Google Play Oyunlar platformu da bu Framework'e bağlı. Onsuz, oyun hesaplarıyla çalışmak üzere geliştirilmiş oyunlara giriş yapamazsınız ve çok oyunculu oyunlar oynamazsınız.

Camera2 API da aynı zamanda büyük bir özelliktir. Telefon üreticileri kendi kamera uygulamasını yapmakta özgürler. Ancak, Snapchat, Instagram, Facebook ve benzeri uygulamaların geliştiricileri, uygulama içi kameralarının performansı için Camera2 API'a güvenmek zorundalar. Bu nedenle, tüm bu harika Artırılmış Gerçeklik efektleri ve filtre tabanlı uygulama yeteneklerinin çoğu kayboluyor.

Konum Servisleri da sekteye uğruyor. Navigasyon veya konum paylaşımı ciddi şekilde zayıflıyor veya tam olarak çalışmıyor.

Ve elbette, Google Play Store'a erişemezsiniz, bu da indirilecek yeni uygulamaların ve otomatik güncelleme seçeneğinin artık olmadığı anlamına gelir.

Web'de Google'ın hizmetlerinden arınmış cihazlara sahip olanlar için alternatif seçenekler var. .APK biçimindeki uygulamaları indirmenize ve bunları manuel olarak yüklemenize izin veren Yalp Mağazası veya APKMirror gibi şeyler veya telefonun işlevselliği için gereken bazı API'ları geri yüklemeye veya değiştirmeye izin veren microG projeleri var. Ancak APK indirmek illegaldir ve AkıllıTelefon olarak önermiyoruz!

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