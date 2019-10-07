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ABD'nin son Huawei fiyaskosundan sonra insanlar – ve de markalar – acaba Android'e alternatif bir işletim sistemi var mı diye merak etmeye başladı. Çünkü görülüyor ki Huawei artık rakiplerinin çok ötesinde. Hem çipset tarafında farkı git gide kapatıyor hem de tasarım ve özellikler anlamında (Bkz. Huawei'in gece modu) hem Samsung hem de Apple'ı alt ediyor.

Android'e Alternatif İşletim Sistemi Var mı?

Çin'de, Baidu, Tencent QQ ve diğerleri gibi, kendi kullanıcı hesabı senkronizasyonuna sahip, kendi API'ları olan, kendi haber servislerini ve uygulama mağazalarını sunan birçok Android alternatifi platform var. Bu nedenle, teknik olarak, Huawei konu kendi pazarı Çin olduğunda Google yasağından o kadar da rahatsız değil. Ancak dünya için durum farklı.

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Ancak Batı'da Android'li bir telefon kullanmayı planlıyorsanız bunu part-time işiniz gibi kabullenmeye hazırlanın. Çünkü böyle bir durum yalnızca büyüyen sorunları beraberinde getirecek. Birçok özellik ve probleme birden fazla çözüm aramanız, uygulamalarınızı elle güncellemeniz ve hatta bazı uygulamalardan tamamen vazgeçmeniz gerekecek.

Dolayısıyla, gelecekte Android çalıştırmayan bir telefon satın almayı planlıyorsanız karşılaşmayı beklemeniz gereken durum budur. Ancak, hala tüm bu Android yasağı işinin büyük bir blöf olma ihtimali var ve birkaç ay içinde yasaktan etkilenen şirketlerin tekrar Android'e erişmeye başladığını duyabiliriz.

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