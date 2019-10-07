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Sizi engellediğini düşündüğünüz kişinin profiline gittiğinizde paylaşımlarını görebiliyorsanız her şey yolunda demektir ve sizi engellememiştir. Ancak profil özel olarak ayarlanmışsa, son fotoğrafları yerine, hesabın gizli olduğunu belirten bir mesaj görürsünüz. Bu durum her zaman kişinin sizi engellenmiş olduğu anlamına gelmez. Peki uygulamayla engelleyenleri görmek mümkün mü?

Instagram'da Engellendiğinizi Anlamak ve Engelleyenleri Görmek

Kişinin profil sayfasına gittiğinizde ve ekranın üst kısmında toplam gönderi sayısı gösteriliyor ancak gerçekte herhangi bir paylaşım görünmüyorsa o halde engellendiniz demektir. Gönderilerin olması gereken yerde, Henüz Gönderi Yok yazan bir mesaj göreceksiniz.

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Hesabını silen ya da devre dışı bırakan birinin sizi Instagram'da engellediğini düşünebilirsiniz. Peki bu farkı anlatmanın bir yolu var mı? Aradığınız Instagram hesabı silindiyse veya devre dışı bırakıldıysa, hesabı aramada bulamazsınız ve elinizde sayfa bağlantısı olsa bile ziyaret edemezsiniz.

Kullanıcı adı aramada görünmüyor ancak profilini ziyaret edebiliyor ve Henüz Mesaj Yok yazısını görüyorsanız o halde engellendiniz demektir. Yapacak bir şey yoktur, iyilik versin deyip devam edersiniz.

Beni Instagram'da Kim Engelledi? Sizi Engelleyen Hesapları Nasıl Bulabilirsiniz?

Instagram'da sizi engelleyenleri bulmanın bazı yolları var. Sizi engelleyen tüm hesapları bilmek istiyorsanız üçüncü taraf bir uygulama kullanmanız gerekecek.

Instagram'da sizi engelleyenleri gösteren uygulamalar olsa da bunlar Instagram tarafından onaylanmamıştır. Yani bu uygulamaları riskleriyle kullanmak zorundasınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsü görülen Blockers Spy onlardan biri. Ücretlidir ancak ücretsiz deneme süresi sunulur. Uygulamayı mağazanızda aratarak indirebilirsiniz. İndirmeden önce yorumları okumayı unutmayın.

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