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Spotify iOS uygulaması için önemli iyileştirmeler ve yeni özellikler getiren yeni bir güncelleme yayınladı. En dikkat çeken iOS 13'teki Siri desteği oldu; Bu da artık Spotify uygulamanızı iPhone, iPad, Carplay, Airpod ve HomePode üzerindeki Airplay özelliğiyle kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor.

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iPhone'da Spotify'ı Siri ile Kullanmak

En son güncellemeyi kurduktan sonra "Spotify'da [sanatçı ismi] oynat" dediğinizde iOS 13 destekli cihazınız gerisini hallediyor. Spotify sözcüğünün cümlenizde geçtiğinden emin olun, aksi takdirde Siri varsayılan olarak Apple Music'i başlatır.

Bir başka yeni ve önemli özellikte de Apple TV desteği oldu; uygulamayı artık tvOS App Store aracılığıyla indirebilirsiniz veya yüklemek için tvOS ayarlarından "uygulamaları otomatik olarak yükle" özelliğini açabilirsiniz.

Spotify şimdi iOS 13'te düşük veri modunu destekliyor. Örneğin, iOS cihazınızın Düşük Veri Modu açıldığında uygulamanın da Veri Tasarrufu otomatik olarak açılıyor.

Güncelleme ile eklenen tüm iyileştirmeler iOS 13 çalıştıran cihazların tamamında çalışmalıdır. Lakin HomePod'un henüz Siri şarkı isteklerini algılamadığı belirtildi. Sorun gelecekteki bir iOS güncellemesi ile ele alınabilir, bu nedenle iOS 13.2 piyasaya çıktığında tekrar denemek isteyebilirsiniz.

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