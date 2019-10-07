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Samsung'un şu anda dört Galaxy S11 modeli geliştirdiği bildiriliyor. Bunlardan üçü standart olarak 5G ağlarını destekliyor ve muhtemelen Galaxy S11, Galaxy S11+ ve Galaxy S11e olarak piyasaya sürülecek. Dördüncü model ise 4G LTE bağlantısı sunuyor ve daha sıkı bütçeleri olan müşterileri hedefliyor. Bu anlamda Galaxy S11e'yi temsil ediyor. Türkiye gibi düşük alım gücü olan pazarlarda ilgi odağı olabilir.

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Samsung Galaxy S11 Hangi Özelliklerle Gelecek?

Tüm Galaxy S11 modellerinin Kuzey Amerika'da Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865'ini çalıştırması ve diğer ülkelerde ise Samsung'un henüz duyurulmamış olan Exynos 9830'unu kullanması bekleniyor. Tüm modellerde 8 / 128GB'lık temel depolama yapılandırması olacak ancak premium modeller bunu 12 / 256GB'a kadar çıkaracak.

İnceltilmiş çerçeveler ve Infinity-O ekranında daha küçük bir delik gibi iyileştirmeler olması beklenmekte. Arka kamera kurulumunda Galaxy S11e'de üçüncü bir sensör ve Galaxy S11 ile Galaxy S11+'ta dördüncü bir sensör olacak. Söylentiler Galaxy S11 serisinin ultra geniş açılı lens ve 5x zoom'da çekim yapabilen periskop lens içereceğini gösteriyor. 108 megapiksel'lik ana kameraları olacak.

Galaxy S11 ve Galaxy S11+ üzerinde minyatür bir spektrometre olacak. Bu spektrometre ile telefonunuzu bir meyveye yönlendirdiğinizde besin değerlerini anında alabileceksiniz veya kendi cildinizin nem ve yağ seviyelerini tarayabileceksiniz. Bir başka kullanım durumu ise alkol oranı olacak.

Diğer Galaxy S11 özellikleri arasında Android 10 ve One UI 2.1 var. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj işlemine ek olarak 45W hızlı şarj desteği bulunacak. iPhone 11'deki Deep Fusion benzeri bir özellik de şu anda geliştirilme aşamasında. Fotoğrafların kalitesini iyileştiriyor (Sonuç pek farklı olmasa da…)

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