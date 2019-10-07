Samsung Galaxy S11 Ne Zaman Duyurulacak?

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Galaxy Note 10 ve Note 10+ sadece iki ay önce çıktı ama akıllı telefon dünyasında bu oldukça uzun bir süre anlamına geliyor. Son zamanlarda dikkatler Samsung'un Galaxy S11 serisine çevrildi ve yeni kaynaklar sayesinde artık Galaxy S11'in ne zaman açıklanacağını biliyoruz.

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Galaxy S11 muhtemelen MWC'de duyurulmayacak

Samsung'un şubat ayında yapılan MWC'lerde yeni amiral gemilerini tanıtma alışkanlığı var – Galaxy S2, Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7 ve Galaxy S9'un tümü Barselona merkezli kongrede tanıtıldı – ancak şirket bu kez ipleri kendi eline alacak gibi görünüyor.

Alınan ilk bilgilere göre, Samsung 18 Şubat Salı günü Galaxy S11 serisi için özel bir etkinlik planlıyor. Yani MWC 2020 başlamadan 10 gün önce Pazar günü Galaxy S11'ler duyurulacak. Bu durum İlk MWC 2019 basın konferanslarının başlamasından sadece dört gün önce bağımsız bir etkinlik ile Galaxy S10 amiral gemilerinin ilan edildiği duruma benziyor.

MWC'de tanıtılmamış diğer Samsung cihazlara bakıldığında karşımıza, uzun geliştirilmesi süresi nedeniyle Galaxy S2'den 15 ay sonra duyurulan Galaxy S3 ve Galaxy Note 7 ile yaşanan fiyaskoların tekrar etmemesi için bir ay geciken Galaxy S8 çıkıyor.

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