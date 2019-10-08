Gorilla Glass Olmayan Telefonlarda Asahi Dragontrail Nedir?

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Google, Pixel 3a ve Pixel 3a XL'yi duyurduğunda büyük yankı uyandırdı. Zira cihazların fiyat noktaları fazlasıyla agresifti ve tüm orta segment telefonları anında pahalı gösterdi. Zira Pixel 3'ün başlangıç ​​fiyatının yarısı kadardı. Elbette fiyatların kısılması için bazı hamleler yapıldı. Asahi Dragontrail onlardan biri. Cihazda Gorilla Glass yok. Peki bu ekranın daha kolay çizildiği anlamına mı geliyor?

Asahi Dragontrail Nedir?

Başlıca rakibi olan Corning's Gorilla Glass kadar popüler olmayabilir ama Dragontrail bir süredir piyasada. Japonya merkezli global bir cam imalat şirketi olan AGC Inc. (eski adı Asahi Glass Co.) tarafından üretiliyor. İlk Dragontrail Ocak 2011'de, 8 yıl önce resmen piyasaya sürüldü. Geleneksel ev soda-kireç camınızdan 6 kat daha dayanıklı.

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Drogontrail ve Gorilla Glass'ın üretim tarzı oldukça benzer. Erimiş cam içinde iyon değişimini zorlayan kimyasal bir işlem yapılıyor, bu da şirketlerin dayanıklı üst katmanları olan cam paneller yapmalarını sağlıyor. Sıkıştırma ve germe işlemleri malzemenin günlük kullanımdaki çarpma, çizilme ve diğer rastgele hasarlara dayanmasına izin veriyor. Aşağıda cihazlarda kullanılıyor:

Alcatel OneTouch Idol 3 and Idol 4 Pro

BlackBerry Motion

Samsung Galaxy Nexus

Bütün Sony Xperia Z serisi, Xperia Z5 Premium dahil

Asahi Dragontrail vs Gorilla Glass

Peki Google ucuza mı kaçtı? Dragontrail, Pixel 3'teki Gorilla Glass 4'ten daha mı kötü? Pek sayılmaz. Hem Gorilla Glass 4 hem de Asahi Dragontrail, Mohs sertlik ölçeğinde yaklaşık 6.5 puana sahip; bu, her ikisinin de anahtarlar veya madeni para ile çizilmeyeceği, ancak hala kumdan etkileneceği anlamına geliyor (kuvars 7 derecelendirmesine sahip).

Farklı bir bakış açısı elde etmek için, Vickers sertlik testi puanlarını da kontrol edebiliriz. Bu test bir malzemenin basınç yoluyla deformasyona direnme kabiliyetini ölçer. Skor ne kadar yüksekse, camınız kırılmadan bir o kadar esner (bu da daha iyi düşme direnci demek). Asahi Dragontrail 595-673, Gorilla Glass ise 622-701 puan aldı.

Başka bir deyişle, Gorilla Glass 4 Dragontrail'den biraz daha dayanıklı olabilir, ancak fark ihmal edilebilir derecede az. Sonuçta Gorilla Glass da o kadar dayanıklı değil. Apple'ın iPhone 11'lere "özel" sipariş ettiği versiyonlar bile.

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