Neden Eski iPhone'lar Gece Modu Almıyor?

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1. Teori: Yeni kamera ve A13 Bionic Gece Modu için gerçekten önemli

Bunlardan ilki ve belki de en belirgin olanı Apple'ın eski iPhone'lar için yapabileceği fazla şey olmamasıdır. Çünkü Gece Modu'nu etkinleştirmek için gerekli donanıma sahip değillerdir — yeni Geniş Açı kamera ve A13 Bionic yongası gibi. Bu aynı zamanda Apple'ın resmi açıklamasıdır. Ancak peki gerçekten de durum böyle mi?

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2. Teori: Gece Modu'nun yazılımsal versiyonu o kadar iyi çalışmıyor

Apple'ın gece modunu önceki iPhone'lara bir güncelleme ile gönderebilmesi mümkün. Yani Gece Modu'nun yazılımsal sürümünü geliştirebilir. Bununla birlikte, testler bu çözümün gerçek Gece Modu ile karşılaştırılabilir olmadığını göstermiş olabilir. Apple "yarı iyi" bir özellik sunmaktansa ve alay konusu olmaktansa atını yarışa hiç sürmeyerek dikkat çekmemek istiyor olabilir.

Eski iPhone'ların düşük ışık performansının ne kadar kötü olduğunu düşünürsek Apple'ın bunun yazılımla düzeltilemediğini görmüş olabilir.

3. Teori: Apple, Gece Modu'nu yükseltme yapmanız için yeni iPhone'lara saklıyor

Her zaman en özel teoriyi sona saklarız. Apple, Gece Modu'nu kasıtlı olarak en son iPhone'lara özel tutmaya karar vermiş olabilir. Gece Modu iPhone hayranları için çok büyük bir gelişme olduğu için, bazı insanlar sırf buna sahip olmak için 2018 iPhone'larını bile değiştirebilirler. Bu hamle ayrıca, yeni Geniş Açı kamerayı da gerçekte olduğundan daha çekici hale getiriyor. Sonuçta Apple her şeyden çok bir "pazarlama" firması.

Ancak şu var ki iPhone XS'de dahi Gece Modu yok ve iPhone 11'de var. Ancak iki cihaz da aynı kalitede fotoğraflar çekiyor. Bu da düşünülmesi gereken ilginç bir konu.

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