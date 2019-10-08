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Tüm telefonların tasarımı git gide birbirine benzemeye başladığından markaların yeni bir telefonla dikkat çekmeyi başarması şimdi her zamankinden zorlaştı. Tüm telefonların aynı görünmesi sorunu Samsung gibi isimlerin dahi kafasını kurcalıyor. Yeni Note 10'da buna bir farklılık getirmek isteyen Samsung Aura Glow gibi daha önce eşi görülmemiş bir renkle karşımıza çıktı. İnsanlar Samsung'un bu renge nasıl ulaştığını merak ediyor.

Samsung, Galaxy Note 10'daki Aura Glow Rengini Nasıl Yaptı?

Samsung CEO'suna yöneltilen bir soruda CEO Aura Glow rengine pazar araştırması yaparak karar verdiklerini söyledi. Şirket yaptığı araştırmalarda teknolojinin içine doğan genç milenyum neslinin tüm renkleri benimsediğini ve bu nedenle yeni Galaxy Note 10'da bütün renklerin olduğu bir seçenek sunmak istediklerini söyledi. Şirket bunu gerçekten de iyi başarmış görünüyor.

Lise fizik derslerinden hatırladığınız gibi, ışık elektromanyetik bir dalgadır. Diğer elektromanyetik ışıma türlerinden olan radyo dalgaları, mikrodalgalar ve X ışınları ile aynı davranır. Görünür ışık spektrumundaki bir dalganın uzunluğu o dalganın rengini belirler.

Şimdi, yukarıdaki grafikte beyaz ışık olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni Güneş'in üzerimize yansıttığı ışığın da beyaz görünmesidir. Tüm frekanslardaki ışık dalgalarının birleşimi beyazı veriyor. Bu beyaz ışığı bir prizmadan geçirirseniz diğer taraftan baktığınızda rengarenk ışıklar gözlemlersiniz. Galaxy Note 10'un Aura Glow renginde olan da bu.

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Peki beyaz ışık neden prizmadan geçtikten sonra renklerine bölünür? Çünkü ışık dalgaları bir ortamdan (hava) diğerine (cam) geçerken hız ve yön değiştirirler. Ancak hız ve yöndeki değişim, farklı dalga boyları (renkler) için farklı olur. Bu nedenle beyaz ışığın gökkuşağı benzeri bir renk dizisi olarak yayıldığı görülür.

Bu fenomeni gözlemlemek için mutlaka bir prizmaya ihtiyacınız yok. Işık ışınları ince su damlacıklarından geçerken de bu olay meydana gelir, bu nedenle yağmurdan sonra ya da bahçedeki fıskiyenin üstünden vuran ışığa baktığınızda gökkuşağı görürsünüz.

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