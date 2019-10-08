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Bir süre kullanılan telefonlarda metal çerçeve ve cam arka plaka arasındaki boşluğa küçük toz ve leke parçacıkları girdiği görülebilir. Parçacıkları dışarı çıkarmaya çalıştığınızda ise çerçeve arasındaki boşluğun daha da açıldığına şahit olabilirsiniz. Çünkü başta su geçirmez ya da suya dayanıklı olarak tanıtılan telefonlar aslında özelliklerini zamanla kaybederler. İlgili bölgelerdeki yapıştırıcı koruyucu gevşer.

Telefonlarda Su Geçirmezlik Zamanla Kaybolur mu?

Bu cihazlar suya dayanıklılık özelliklerini yitirirler. Bu derken tüm cihazlardan bahsediyoruz. Evet, o 10 binlerce liralık IP68 korumalı Samsung, Huawei ve iPhone'lar da buna dahil. Sık sık su altında kullanılan telefonlarda bu aşınma ve eskime daha hızlı oluyor.

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Su Geçirmezlik ve Suya Dayanıklılık Farkı

Bugünün en iyi akıllı telefonlarının teknik özelliklerine bakacak olursanız, çoğunun bir tür su ve toza dayanıklılık derecesine sahip olduğunu göreceksiniz, en çok IP67 veya IP68 var ("IP altı yedi" veya "IP altı sekiz" olarak telaffuz edilir). Bu aynı zamanda Uluslararası Koruma İşaretleme kodu olarak da bilinir. İlk hane toza karşı koruma gösterirken, ikinci hane suyun içeri girmesinin ne kadar zor olduğunu bize bildiriyor. Rakam ne kadar yüksek olursa, cihaz o kadar iyi korunur.

Bu telefonların hiçbirinin "su geçirmez" olarak tanıtılmadığını belki fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü öyle değiller. Sadece suya "dirençlidirler", sıvılara karşı tamamen koruma sağlamazlar. Başka bir deyişle, en yüksek IP68 derecesine sahip bir telefon bile, belirli koşullar altında su hasarı yaşayabilir.

Su Koruması Neden Kaybolur?

Apple web sitesine gidip iPhone ürün sayfasının en altına ilerlerseniz, aşağıdaki yasal uyarıyı bulacaksınız: "iPhone su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olması için test edildi. Test IEC standardı 60529 altında, IP68 derecesine sahip laboratuvar koşullarında yapıldı (maksimum 2 metre derinlikte 2 dakika 30 saniyeye kadar). Sıçrama, su ve toz direnci kalıcı değildir ve aşınma sonucu direnç düşebilir. "

Bu sadece iPhone'lar için geçerli değildir. Pratik olarak her suya dayanıklı telefon, aktif olarak kullanıldığı zaman içinde su korumasını kaybedecektir. Kaza sonucu düşme, aşırı sıcaklıklara maruz kalma ve tuzlu su ile temas, koruyucu yapışkanların gevşemesine neden olabilir. Hoparlör ızgarasının arkasına gire toz parçacıkları hoparlör sürücüsünün zarına ve yalıtımına nüfuz edebilir. Ve telefonunuzun ekranını veya camını kırarsanız, su geçirmezliği bozulabilir.

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