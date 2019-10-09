AirPods'ta sol ya da sağ kulaklıktan daha az ses alıyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir. Öncelikle her bir kulaklığın doğru şekilde şarj edildiğinden emin olun. Bunun için iOS ve Android Telefondan AirPods Pil Durumunu Görüntülemek yazımıza göz atabilirsiniz. AirPod kulaklığınızın temiz olduğundan emin olarak başlayın.

AirPods'ta Sol ya da Sağ Kulaklıkta Ses Sorunu

Cihazınız normal şekilde algılanıyorsa o halde iOS 13'te ses dengesini ayarlamak için aşağıdaki yolu izleyin.

iPhone'unuzda Ayarlar'a gidin> Genel> Erişilebilirlik yolunu izleyin ve sola veya sağa kaydırma çubuğunun olduğu ses dengesi ögesini tam ortaya getirin. Bu sorun eğer bir AirPod kulaklığından düşük ses geliyorsa önemlidir.

AirPod'ları Yeniden Eşleştirin

Bunu yapmanın bir zararı yok, hatta çoğu zaman sorunu çözdüğü bile görülmektedir.

"Ayarlar" uygulamasına gidin.

"Bluetooth" a dokunun.

AirPod'ların yanındaki (i) üzerine dokunun.

"Cihazı Unut" seçeneğini seçin.

iPhone'u yeniden başlatın ve AirPod'ları tekrar eşleştirin.

AirPod'ta Otomatik Kulak Algılama Çalışmıyor

Otomatik Kulak Seçimi, Apple AirPod'ları kulaklarınızdan çıkarırken müzik, podcast veya dinlemekte olduğunuz diğer içerikleri duraklatmak için gereklidir. Bir tür sensör teknolojisine sahiptir. Eğer müzik durmuyorsa Otomatik Kulak Seçimi özelliğini açın:

Ayarlar App> Bluetooth> AirPods öğesine dokunun, şimdi AirPods Adınızın yanındaki (i) simgesine dokunun ve ardından Otomatik Kulak Seçimi'nin açık olduğundan emin olun.

Ayar Açık / Yeşil ise kapatın ve 15 saniye bekleyin ve açın. Şimdi kontrol etmek için tekrar deneyin.

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