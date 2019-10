Apple Watch'ta Always On – Sürekli Açık Ekran Özelliğini Kapatmak

Apple Watch 5 serisi sürekli açık ekran – always on display – adında bir özellikle geliyor Bu özellik sayesinde ekranın bir kısmı daima açık kalarak size anında saat ve bildirim bilgileri sunuyor. Bundan rahatsızsanız biraz güç tüketimi tasarrufu için sürekli açık ekranı kapatabilirsiniz.

Apple Watch 5'te Sürekli Açık Ekran Nasıl Açılır?

Apple Watch ana ekranınızda Ayarlar kısmına gidin.

Ekranda Dijital Taç düğmesini veya parmağınızla kaydırma işlevini kullanarak Ekran ve Parlaklık" üzerine dokunun.

"Sürekli Açık" a basın.

Sürekli Açık özelliğini açın.

Ayrıca, "Hassas Komplikasyonları Gizle" özelliğini etkinleştirerek bazı bilgilerin ekranda görünmemesini sağlarsınız. Takvimleri, kalp atış hızını, mesajları ve daha fazlasını gizler.

Always On Display [AOD] özelliğinden memnun değilseniz ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyacı varsa Apple Watch'a Apple'a Geri Bildirim Gönderin.

Apple Watch 5'te Sürekli Açık Ekran Nasıl Kapatılır?

Always On Display – daima açık ekran özelliğini kullandınız ve her şeye rağmen sonuçtan memnun kalmadıysanız Apple ilgili eksikleri giderinceye kadar özelliği kapatabilirsiniz. Böylece ekran sürekli açık kalmayı bırakır.

Apple Watch'ta "Ayarlar" a gidin.

"Ekran ve Parlaklık" a basın.

"Always On" – Sürekli Açık'a gidin ve devre dışı bırakın.

Ardından "Hassas Komplikasyonları Gizle" seçeneğini devre dışı bırakın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum