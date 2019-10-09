Essential'ın bir sonraki cihazıyla ilgili önceki raporlarımızı okuduysanız, ABD'li şirketin halihazırda duyurulmamış bir akıllı telefonu test ettiğini hatırlıyor olabilirsiniz. Ortaya çıkan bir ayrıntıda cihazın işletim sistemi sürümü ve içerideki yonga seti öğrenilmişti. Bugünden itibaren Essential'ın bir sonraki akıllı telefonuyla ilgili tüm gizem kalkmış bulunuyor. Tabii resimlerde gösterilen cihaza telefon diyebilirseniz.

Dünyanın En Garip Telefonu Essential'dan Geliyor

Andy Rubin, Essential'ın yeni cihazının birkaç görüntüsünü tweetledi ve bugüne kadar gördüğümüz en garip telefon olduğunu söylemeliyiz. Cihazın ele nasıl oturduğuna bakarsak bunun bir telefon mu yoksa uzaktan kumanda mı olduğunu merak ediyoruz.

Rubin cihaz için, önceki bir raporda ortaya çıkan kod adı GEM'i kullanıyor. GEM Qualcomm Snapdragon 730 işlemciyle donatılmış ve Android 10 ile piyasaya çıkması bekleniyor.

Essential, bugün erken saatlerde yeni cihazlarının ilk testlerini yaptıklarını söylemişti. Bu garip telefonla ilgili yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Resimlerde gördüğümüz bileşenler arasında arkadaki büyük kameralar dikkat çekiyor ve sol üst köşede küçük bir LED flaş bulunuyor. Ayrıca parmak izi sensörü kameranın altına yerleştirilmiş. Çok dar ekranın sol üst köşesinde öne bakan bir delikli ön kamera var ve üstte küçük bir hoparlör ızgarası bulunuyor.

Andy Rubin doğrudan konuya girmeye ve en garip telefonun resimlerini paylaşmaya karar verdiğine göre, Essential'ın duyurusunun gelmesinin pek uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz, bu yüzden cihazla ilgili daha fazlasını öğrenene kadar bekleyin.

Bir de unutmadan ekleyelim, her garip telefon tasarımı ancak Apple onu taklit edene kadar gariptir.

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